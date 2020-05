Vasco Rossi, in arrivo serata-evento su Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 27 maggio 2020

Il rocker, costretto a rinunciare ai concerti live nell'estate 2020, sarà il protagonista di una serata evento in prima serata su Rai1. Ecco tutti i dettagli in esclusiva

In una estate senza grandi concerti, causa disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus, Vasco Rossi sta per preparare una sorpresa ai suoi fan, e non solo. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sarebbe in lavorazione un evento speciale che dovrebbe essere trasmesso in prima serata su Rai1. La data di messa in onda dovrebbe essere quella di mercoledì 1 luglio. Non una data casuale, per il popolo del Blasco. Anzi.

Il primo luglio di tre anni fa, infatti, andò in scena (con diretta su Rai1) lo storico concerto a Modena Park, con oltre 225 mila spettatori uniti dalla volontà di cantare e celebrare i 40 anni di attività musicale del rocker.

Stando alle informazioni in nostro possesso, la serata evento sarà realizzata da Giorgio Verdelli, autore di Unici e prestigioso giornalista musicale legato a Vasco da un rapporto di amicizia. Sarà proprio Verdelli a realizzare a Vasco un'intervista totalmente inedita (la registrazione dovrebbe avvenire la prossima settimana).

A lavorare alla serata ci sono anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta (con il quale Verdelli aveva preparato Mia Martini - Fammi, trasmesso a marzo scorso su Rai3) e Giamaica, la Srl di cui Vasco Rossi possiede importanti quote.

Decisivo sarà il contribuito di Pepsy Romanoff, regista di fiducia del Blasco e che ha firmato il film cinematografico tratto proprio dal concertone di Modena Park.

Tornando alla serata televisiva in programma su Rai1 a inizio luglio, quel che ci risulta è che sarà una sorta di Modena park reloaded, con l'intervista inedita a Vasco e la partecipazione di attori, ai quali saranno affidati il racconto di storie in qualche modo legate al cantautore di Zocca.

Ricordiamo che Vasco, così come praticamente tutti gli artisti, ha dovuto rinviare al 2021 i concerti previsti questa estate. Il Vasco Non Stop Live Festival avrebbe dovuto toccare le città di Firenze, Milano, Roma e Imola.