Vivi e lascia vivere 2 ci sarà?

Di Paolino giovedì 28 maggio 2020

Con i buoni ascolti ottenuti dalla prima stagione, Vivi e lascia vivere potrebbe avere una seconda stagione, come anticipato anche dal regista ed autore Pappi Corsicato

Una storia finita, con un finale che soddisferà il numeroso pubblico di affezionati in queste settimane, ma che potrebbe anche avere un seguito: con l'ultima puntata di Vivi e lascia vivere, in onda questa sera, giovedì 28 maggio 2020, su Raiuno, sorge anche la domanda sulla possibilità di una seconda stagione.

Partiamo dagli ascolti, ovvero ciò a cui guarda principalmente una rete quando deve valutare se ordinare o meno una nuova stagione di una fiction. Da questo punto di vista, su Vivi e lascia vivere non ci sarebbero dubbi: al debutto, la serie con Elena Sofia Ricci ha ottenuto 7,1 milioni di telespettatori. Aggiungendo i dati delle puntate successive, la media dei primi cinque appuntamenti è stata di 6,6 milioni di persone: un successo che darebbe il via libera a nuovi episodi.

Di una seconda stagione ha anche parlato il regista ed ideatore della fiction, Pappi Corsicato, che con Vivi e lascia vivere ha debuttato sul piccolo schermo: "Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito", ha rivelato in un'intervista a Fanpage, "però ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello".

Certo, una seconda stagione, se ordinata, dovrà vedersela con le nuove misure anti Covid-19 e quindi potrebbe richiedere più tempo per andare in onda. Ma oltre questo, c'è anche l'incognita cast: parliamo della presenza di Elena Sofia Ricci, la cui Laura è stata centrale in tutto il racconto della prima stagione.

Come sappiamo, l'attrice tende a non interpretare lo stesso personaggio per più stagioni: l'unica eccezione è Suor Angela di Che Dio Ci Aiuti (la cui sesta stagione è in attesa di essere girata). La direzione che potrebbe prendere Vivi e lascia vivere 2 dipende, quindi, anche dalla sua volontà di tornare sul set: come detto da Corsicato, la storia potrebbe essere stravolta, magari concentrandosi su altri personaggi, e quello di Laura potrebbe comparire solo in qualche episodio.

C'è di certo, però, che Vivi e lascia vivere, per come è stato immaginato dal regista ed autore, potrebbe avere ancora molto da dire, e giocare su nuovi colpi di scena per coinvolgere nuovamente il pubblico che ha già apprezzato la prima stagione.