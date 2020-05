Detto Fatto, gaffe fuorionda di Bianca Guaccero: "Come si fa ad igienizzare la..." (video)

Di Ivan Buratti lunedì 25 maggio 2020

La conduttrice si lascia scappare qualche parola di troppo nel lancio della puntata di lunedì 25 maggio

Succede, anche ai conduttori più scrupolosi, di farsi ingannare dai tempi. Si pensa di non essere più in onda, di aver dato la linea alla rete, ma nonostante il nero, i microfoni in studio rimangono aperti. E il fuorionda naturalmente comico riesce a farsi spazio prima delle altre trasmissioni, lasciando sbigottiti e divertiti i telespettatori. Ultima vittima intercettata è stata Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, il factual-show del pomeriggio di Rai 2.

Che cos'è accaduto? Nel teaser dell'appuntamento di lunedì 25 maggio 2020, come di consueto, Bianca Guaccero ha lanciato i nomi dei tutor che avrebbero partecipato alla puntata di Detto Fatto. Matteo Torretta, Elisa D'Ospina, ma anche Titty e Flavia, le due esperte di pulito, invidiatissime in questo periodo per la loro abilità con detergenti e disinfettanti. Proprio le due patite di economia domestica hanno preso parte all'anticipazione della puntata con i loro moci e le loro scope, determinate a sanificare il pavimento dello studio di Via Mecenate. Ed è a loro che Bianca Guaccero si rivolge negli ultimi secondi del teaser, curiosa di capire come eliminare qualunque genere di batterio da ogni - per davvero, ogni... - tipo di superficie.

"Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la...", qualche momento di esitazione e poi, certa di non essere più in onda, quella parolina inaspettata. "Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la... passera", e giù di grasse risate, che fanno da eco alle reazioni spontanee a casa. Che poi c'è ben poco da ridere: anche in tempi di Coronavirus, l'igiene intima è fondamentale. Di sicuro sconsigliamo di usare i prodotti per la pulizia e la cura del parquet per le parti più delicate del corpo. Nel dubbio, il buon vecchio bicarbonato, un passe-partout sempre valido, con un po' d'acqua, e passa la paura!