Blogo retroscena: Miss Italia 2020, quello che c'è da sapere

Di Hit domenica 24 maggio 2020

Le ultime informazioni sull'edizione 2020 del celebre concorso di bellezza

L'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese ha provocato danni un po' dappertutto ed il mondo dello spettacolo: cinema, teatro, musica e televisione, sta pagando prezzi altissimi e non solo per gli artisti coinvolti ma anche e sopratutto per le migliaia di maestranze che gravitano intorno a questo mondo, restati senza lavoro e quindi senza uno stipendio.

Si spera nelle prossime settimane che l'emergenza scaturita dall'epidemia da Covid-19 possa rientrare progressivamente, al fine di poter pensare ad una ripresa dei set dei cinema e delle fiction, oltre che una lenta ripresa del mondo dei concerti, fermo come tutto il resto da molti mesi. Molte di queste attività prevedono degli assembramenti di gente che non regolati a dovere, non possono essere permessi e per questo motivo, un evento che in qualche modo abbraccia più campi del mondo dello spettacolo, ovvero Miss Italia, risente anch'esso di questa emergenza sanitaria.

Tante le voci circolate in questi ultimi tempi su cui TvBlog cerca di fare chiarezza nel modo più onesto, ovvero cercando di reperire informazioni quanto più attendibili possibili. Secondo quanto abbiamo avuto modo di sapere da fonti vicine al concorso di bellezza più antico del nostro paese, al momento non si è ancora deciso se quest'anno ci sarà Miss Italia.

Si sta cercando infatti di ragionare sull'opportunità concreta, rispettando tutti i protocolli sanitari in essere, di realizzare questo concorso che è una macchina complicatissima e non solo un programma televisivo di fine estate. Occorre infatti capire se sarà possibile e sopratutto come sarà possibile realizzare le varie selezioni regionali del concorso, attenendosi alle misure sanitarie in vigore, con tutto ciò che ne consegue.

Una decisione, secondo quanto apprendiamo, dovrebbe essere presa entro la metà del mese di giugno. Solo dopo questa decisione, ovvero se ci sarà Miss Italia 2020 oppure no, si intavoleranno le varie trattative, ultima delle quali riguarderà la rete televisiva che trasmetterà la finale. Ovviamente, sia per il rapporto storico che esiste fra Miss Italia e la Rai e sia per il buon successo dell'edizione dell'anno passato, la televisione pubblica sarà il primo interlocutore, ma può essere benissimo che la finale di Miss Italia possa essere trasmessa anche da altro network televisivo, come già avvenuto in passato su La7.

In conclusione dunque possiamo dire che al momento non è ancora stato deciso se ci sarà Miss Italia 2020, ma tutte le decisione correlate, network televisivo compreso su cui verrà trasmessa la finale, saranno prese in seguito e la dead line di tutto ciò è la metà del prossimo mese di giugno.