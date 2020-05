Analisi Auditel della serata di venerdì 22 maggio 2020

Di Hit sabato 23 maggio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.

L'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti in replica che passa dal 16% iniziale fin verso il 24% di share. Segue come sempre la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia, abbiamo poi la curva nera di La7 con Otto e mezzo che arriva al 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la replica del film per la tv Felicia Impastato, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share. Segue sulla linea del 15% la curva arancione dello spettacolo musicale Amici special, in lieve calo, mentre è da notare come la curva di Canale 5 non salga durante i neri di Rai1, segno della netta divisione dei target.

Una piccola curiosità poi, nel grafico apparentemente si vede un solo nero per Amici fino a mezzanotte (ce ne sarà un altro a mezzanotte un quarto) ma in realtà sono due. Uno alle dieci e mezza e uno alle undici e mezza e qui scatta la curiosità. Gli spot fanno più del programma, con per esempio l'esibizione di Michele Bravi in "Life on Mars" che fa il 14,86% di share, mentre lo spot che segue della Renault Zoe fa il 15,45%, ma tutto questo va ascritto nel fatto che questo nero è andato in onda proprio mentre era terminato il film di Rai1, con parte del pubblico che è passato per curiosità su Canale 5.

Poi in seconda serata Amici special resta al comando con la curva arancione che sosta nella corsia che va dal 20 al 25% di share e con la curva nera di Propaganda live che tocca il 9% di share.