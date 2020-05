Domenica in e gli ospiti della trentaseiesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 22 maggio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Come sempre domenica alle ore 14 su Rai1 si affaccia il volto solare e rassicurante di Mara Venier per lanciare un nuovo appuntamento con Domenica in, lo storico contenitore del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Anche per la puntata di domenica 24 maggio tanti gli ospiti previsti nello show in diretta dagli studi Rai di Roma, vediamo da queste colonne alcune anticipazioni di chi farà parte della nuova puntata di Domenica in. Iniziamo subito da un grande amico di Mara e grande amico del pubblico televisivo italiano, ci riferiamo ad Albano che proprio il 20 maggio ha compiuto 77 anni. In collegamento dalla sua casa a Cellino San Marco Albano festeggerà con il suo amato pubblico il suo compleanno.

Sempre in collegamento Mara intervisterà la virologa Ilaria Capua, per fare il punto sull'emergenza sanitaria del Coronavirus ma anche per parlare del suo libro, mentre per il mondo del cinema ci sarà il regista Ferzan Ozbeteck e Claudio Santamaria con Francesca Barra.

Collegati con Mara anche i sindaci di Venezia e di Capri, Luigi Brugnaro e Marino Lembo. In collegamento poi con Mara la conduttrice della Prova del cuoco Elisa Isoardi che lunedì torna in onda per le ultime settimane di questo storico varietà e la cantante Anna Tatangelo.