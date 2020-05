Eurovision Song Contest - Europe Shine a Light in diretta su Rai 1: anticipazioni, cantanti e ospiti

Di Giorgia Iovane sabato 16 maggio 2020

La finale dell'Eurovsion Song Contest cancellata per Coronavirus lascia il posto a una serata speciale di musica e suggestioni.

Questo sabato 16 maggio avrebbe dovuto ospitare la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2020, ma la pandemia ha sospeso tutto: non ha fermato però la musica, che stasera torna protagonista con "Europe Shine a Light - Accendiamo la musica”, in onda su Rai1 dalle 20.35 col commento di Flavio Insinna e Federico Russo, dal 2016 impegnati nel racconto dell'ESC. La serata sarà trasmessa in diretta dalle 21 anche su Rai4 (DTT, 21) e RaiPlay e in radio da Rai Radio2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo.

La serata è stata immaginata come un evento speciale organizzato dalla EBU - European Broadcasting Union, che riunisce i servizi pubblici del continente, e dalle reti olandesi incaricate di gestire la 65esima edizione - ovvero AVROTROS, NPO e NOS - in virtù della vittoria di Duncan Laurence con Arcade. A trasmetterla per l'Italia ovviamente la Rai, che aveva puntato le sue speranze di vittoria - o quantomeno di piazzamento - su Diodato, previsto in gara con Fai Rumore, canzone vincitrice di Sanremo 2020.

Si esibiranno tutti i 41 paesi iscritti all'edizione 2020: ogni cantante ha scelto una messa in scena e una location particolare per presentare al pubblico d'Europa la propria canzone. La Rai e Diodato hanno registrato Fai Rumore in un'Arena di Verona deserta e illuminata di azzurro: un omaggio all'Italia e anche all'Europa - della cui bandiera il blu scelto per gli effetti di luce riprende il colore - che si preannuncia estremamente suggestivo.

Ospiti della serata, oltre a Diodato, ci saranno gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC come Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo, oltre ad Al Bano che racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commenta gli outfit della serata. I presentattori olandesi, invece, sono Chantal Janzen, attrice e presentatrice tv, Jan Smit, cantante e commentatore delle varie edizioni dell'ESC per i Paesi Bassi e la cantante Edsilia Rombley, con la youtuber Nikkie de Jager ai contenuti web.

Prevista inoltre un'esibizione 'corale' dei cantanti partecipanti su Love shine a light dei Katrina and The Waves, brano da cui lo speciale trae il suo nome e che vinse l’Eurovision 1997. Noi ci siamo appuntamento alle 20.35 di sabato 16 maggio per la diretta su TvBlog. Intanto vediamo, e ascoltiamo, le canzoni che saranno protagoniste della serata speciale.



Eurovision Song Contest 2020, i partecipanti: cantanti e canzoni

Vediamo i 41 paesi partecipanti alla serata speciale, in ordine alfabetico. Ricordiamo che i Big Five, ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna partecipano di diritto alla serata finale; a questi si aggiunge il paese organizzatore dell'edizione.

Albania | Arilena Ara, Fall from the Sky

Armenia | Athīna Manoukian, Chains on You

Australia | Montaigne, Don't Break Me

Austria | Vincent Bueno, Alive

Azerbaigian | Efendi, Cleopatra

Belgio | Hooverphonic, Release Me

Bielorussia | VAL, Da vidna

Bulgaria | Victoria, Tears Getting Sober

Cipro | Sandro Nicolas, Running

Croazia | Damir Kedžo, Divlji vjetre

Danimarca | Ben & Tan, Yes

Estonia | Uku Suviste, What Love Is

Finlandia | Aksel Kankaanranta, Looking Back

Francia | Tom Leeb, Mon alliée (The Best in Me)

Georgia | Tornik'e Kipiani, Take Me as I Am

Germania | Ben Dolic, Violent Thing

Grecia | Stefania, Superg!rl

Irlanda | Lesley Roy, Story of My Life

Islanda | Daði & Gagnamagnið, Think About Things

Israele | Eden Alene, Feker libi

Italia | Diodato, Fai rumore

Lettonia | Samanta Tīna, Still Breathing

Lituania | The Roop, On Fire

Macedonia del Nord | Vasil Garvanliev, You

Malta | Destiny, All of My Love

Moldavia | Natalia Gordienko, Prison

Norvegia | Ulrikke, Attention

Paesi Bassi | Jeangu Macrooy, Grow

Polonia | Alicja, Empires

Portogallo | Elisa, Medo de sentir

Regno Unito | James Newman, My Last Breath

Repubblica Ceca | Benny Cristo, Kemama

Romania | Roxen, Alcohol You

Russia | Little Big, Uno

San Marino | Senhit, Freaky!

Serbia | Hurricane, Hasta la vista

Slovenia | Ana Soklič, Voda

Spagna | Blas Cantó, Universo

Svezia | The Mamas, Move

Svizzera | Gjon's Tears, Répondez-moi

Ucraina | Go_A, Solovej