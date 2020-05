Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Tornerà a settembre. Il cast sarà ancora più famoso..."

Di Fabio Morasca lunedì 11 maggio 2020

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini durante una diretta Instagram con Simona Ventura.

La diciassettesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D'Urso, già posticipata per far posto alla quarta edizione del GF Vip, anch'essa procrastinata lo scorso autunno, andata in onda da gennaio ad aprile e proseguita nonostante l'emergenza Coronavirus in atto nel nostro paese, salterà un giro per quanto riguarda quest'anno.

Come già anticipato da uno dei nostri Retroscena, infatti, il Grande Fratello Vip tornerà in onda con la sua quinta edizione già in autunno, in apertura della prossima stagione televisiva e, quindi, a settembre.

E' stato Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del reality show di Canale 5, a confermare i recenti rumor, durante una diretta Instagram con Simona Ventura.

Oltre a Signorini, è stata confermata anche la presenza di Pupo che, nelle puntate andate in onda nello studio vuoto di Cologno Monzese, in assenza di pubblico, ha affiancato il conduttore, rimanendo l'unico opinionista del programma, con Wanda Nara impossibilitata a raggiungere gli studi.

Queste sono state le dichiarazioni di Alfonso Signorini rilasciate durante la diretta Instagram con le quali ha annunciato un cast ancora più ricco rispetto alla quarta edizione, aggiungendo anche di aver già scelto due concorrenti:

Il Grande Fratello Vip inizierà a settembre, magari un po' prima rispetto alla tabella di marcia, quindi sarà un autunno impegnatissimo e con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali. Lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita, se non di più. Come lo scorso anno. la gente non dovrà mai dire: "Ma questo chi cavolo è?", perciò sto lavorando mattina e sera. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno. Pupo? Confermatissimo.

Come avete appena letto, purtroppo, potrebbe essere confermato anche il doppio appuntamento settimanale, evitabile, che comporterà sicuramente anche la necessità di ricorrere alle famigerate "dinamiche esterne".

Nonostante l'emergenza COVID-19 e tutte le difficoltà logistiche, il GF Vip ha beneficiato dell'atmosfera "raccolta", con Signorini e Pupo soli nello studio, e la quarta edizione del reality ha ingranato in via definitiva grazie soprattutto alle dinamiche interne ossia i fatti avvenuti all'interno della Casa, approfonditi nell'unico appuntamento settimanale, andato in onda dal 24 febbraio 2020 fino alla finale dello scorso 8 aprile.