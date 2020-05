Linea Blu 2020, la tutela del mare in tempi di Coronavirus

Di Giorgia Iovane sabato 9 maggio 2020

La nuova stagione di Linea Blu inizia alle porte di una stagione che si annuncia difficile per le coste italiane.

La nuova edizione di Linea Blu inizia oggi, sabato 9 maggio, alle 14.00 su Rai 1 e cade in un momento estremamente particolare per tutta la filiera del mare, dalla pesca al turismo. Certo, senza bagnanti e natanti le coste stanno vivendo un momento davvero raro e, fin quando le attività non hanno ripreso con una certa regolarità, zone afflitte da un inquinamento cronico sono tornate agli antichi splendori. Situazioni eccezionali che permettono, però, di ripensare interi settori che hanno a che fare con il mare e con le coste italiane, che Donatella Bianchi torna a ripercorrere ogni settimana.

Ottomila km che la Bianchi ha percorso in lungo e in largo e che continua a esplorare, anche in questa stagione 2020, per sviluppare la cultura del mare, per farne conoscere le potenzialità economiche e sociali, per far emergere i problemi ambientali e valorizzare le diverse tradizioni.

Nella prima puntata, Donatella Bianchi costruisce uno stato dell'arte sulla salute del mare, dei suoi fondali e della sua fauna. Si parte dalle acque dell’Area Marina protetta di Tor Paterno, unica Area Marina Protetta completamente sommersa che si trova a circa 5 miglia dalle spiagge di Ostia e di Torvaianica, di fronte alla tenuta presidenziale di Castelporziano e Capocotta. Con lei gli uomini del gruppo sommozzatori della Guardia Costiera, impegnata nel monitoraggio e tutela del delicato ecosistema di questi luoghi e Fabio Gallo. Tra i volti di questo debutto anche una vecchia conoscenza come il prof. Franco Andaloro.