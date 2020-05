I retroscena di Blogo: Detto fatto confermato con Bianca Guaccero su Rai2

Di Hit sabato 2 maggio 2020

Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva

Proseguono le grandi manovre per la scrittura dei palinsesti della prossima stagione televisiva, il tutto, è bene comunque ricordarlo ogni volta, in attesa di quel che sarà delle misure governative per arginare il proliferarsi del contagio da Covid-19.

Ci occupiamo ancora di Rai2 per darvi conto delle intenzioni della rete di confermare anche per la prossima stagione televisiva il programma di varietà prodotto da Endemol Shine Italy Detto fatto. Non solo, è stato deciso di confermare anche la sua attuale padrona di casa, dunque anche dal prossimo mese di settembre vedremo alla guida di questo varietà la bella e brava Bianca Guaccero.

L'attrice pugliese poi potrebbe conquistare ulteriori spazi nella futura programmazione di Rai2, diventandone il volto femminile della rete. Facile dunque immaginare il coinvolgimento della Guaccero in altre produzioni d'intrattenimento del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.

Aria di promozione inoltre per Detto fatto che, oltre allo spazio quotidiano nel pomeriggio (collocazione oraria precisa ancora da decidere nel quadro di una rimodulazione totale del pomeriggio di Rai2) manterrà anche lo slot del sabato mezzogiorno. Detto fatto quindi andrà in onda con una puntata dedicata anche nella fascia 11-13 del sabato per tutta la prossima stagione televisiva (quest'anno in corso d'opera aveva avuto un esperimento da quelle parti).

Detto fatto quindi non lascia ma raddoppia nel palinsesto della seconda rete della televisione pubblica.