Blogo retroscena: Uomini e donne classico torna da lunedì 4 maggio su Canale 5, ecco come sarà

Di Hit domenica 26 aprile 2020

Anticipazioni sul ritorno del programma del pomeriggio condotto da Maria De Filippi

La strada è imboccata e seppur tra mille difficoltà le nostre autorità daranno il via a partire dal 4 maggio alla cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza Covid-19, nel tentativo di ripristinare un normale svolgimento delle attività quotidiane nel nostro paese.

Tutto questo si riverbererà anche nel settore televisivo, con le varie produzioni, seppur con tutti i crismi del caso, impegnate a tornare in onda. Abbiamo visto della ripresa di Vieni da me e dell'Eredità dal 4 di maggio e della Prova del cuoco dalla settimana successiva, oltre che della concretissima possibilità di una nuova serie di 6 puntate di Made in Sud per quel che riguarda la televisione pubblica e ora siamo in grado di aggiungere anche il ritorno di Uomini e donne nella sua versione classica sulla principale emittente commerciale italiana.

Dopo infatti l'interregno della serie "digitale" di questo programma, serie che Fascino ha prodotto in queste ultime settimane per sottostare alle rigorose misure restrittive volute dalle nostre autorità collegate al decreto #iorestoacasa, oltre che per far lavorare le persone occupate nell'azienda senza dover ricorrere a strumenti di ammortizzazione sociale come per esempio la cassa integrazione, da lunedì 4 maggio, grazie alle nuove disposizioni governative, torna con la sua versione classica.

Questo è possibile a seguito delle decisioni che sono state ufficializzate poco fa dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa nell'orario dei Tg di punta e che daranno appunto il via alla Fase 2 da lunedì 4 maggio 2020. Da quella data il nostro paese tenta, non senza difficoltà, di ripartire. Questa seconda fase, fra le altre cose, permetterà lo spostamento degli italiani all'interno della regione di appartenenza, anche al di fuori del comune di residenza e l'uscita dal territorio regionale per motivi lavorativi o di salute.

Uomini e donne, con il distanziamento doveroso fra le persone che saranno in studio, ma senza pubblico, torna quindi in onda con la conduzione in video di Maria De Filippi e con i protagonisti delle varie storie. La prima puntata in onda lunedì 4 maggio inizierà con gli incontri di Gemma e Giovanna con i loro misteriosi compagni di chat conosciuti durante la versione digitale del programma. Verranno quindi svelati i volti di questi misteriosi interlocutori, dopo aver raccontato il percorso epistolare fra loro e le due storiche protagoniste di Uomini e donne.

Secondo quando apprendiamo poi nel programma verranno invitati, almeno in questa prima fase, solamente uomini e donne provenienti dal territorio regionale in cui il programma viene registrato, ovvero il Lazio, per poi allargare più avanti la platea degli ospiti alle regioni più a Sud. Per ora non si pensa di invitare persone dal Nord, che come è noto è l'area più colpita dal Covid-19, in attesa che la situazione migliori -speriamo presto- anche in quelle zone così martoriate da questo maledetto virus.