Domenica In, Morgan e la proposta ad Amadeus: "A Sanremo 2021 niente cover, introduciamo il gesto poetico"

Di Ivan Buratti domenica 26 aprile 2020

Il cantautore, ospite di Mara Venier, torna a parlare dello scontro con Bugo a Sanremo 2020. E poi rilancia...

Diventato pochi giorni fa padre di Maria Eco, Morgan è stato per la prima volta ospite di Domenica In, il tradizionale contenitore pomeridiano che chiude la settimana televisiva di Rai 1. Mara Venier ha accolto il cantautore, in collegamento da Milano, nello studio di Roma, che per qualche minuto è tornato ad essere tempio di una delle polemiche che più hanno animato l'interesse del pubblico nelle prime settimane del 2020: Morgan, Bugo, le brutte intenzioni e la maleducazione. Una boccata di aria fresca in queste settimane televisive concitate, per spirito così tanto distanti da quello goliardico dell'ultima edizione di Sanremo.

Dopo aver ripercorso per punti la storia della squalifica dal concorso, Morgan ha avanzato una proposta per la prossima edizione di Sanremo, direttamente ad Amadeus, che potrebbe ripetere l'esperienza da conduttore e direttore artistico della kermesse. "Anziché la cover, perché non proporre il gesto poetico? Il cantante deve dire quello che pensa all’ospite con la canzone, scrivendo un nuovo testo", ha affermato il cantautore, tra il serio e faceto, prendendo a modello quanto accaduto sul palco insieme al collega Bugo, la libera interpretazione del brano in gara. Insomma, l'Ariston come pulpito per invettive, cornice di dissing, l'ultima esibizione di Sincero come format replicabile. Difficile credere che l'idea possa trovare accoglimento, in quello che sarà comunque un altro Sanremo, il primo dopo l'emergenza Coronavirus.



Domenica In, Morgan e Bugo: reunion a Sanremo 2021?

Se la proposta di Morgan sembra di difficile realizzazione, apparentemente più semplice e di buon auspicio potrebbe essere la reunion fra il cantautore e Bugo, che pare abbiano delegato ai propri legali lo scontro. "Potrebbe ricomporsi la coppia?", ha chiesto Mara Venier all'ospite, che di tutta risposta ha rilanciato:



Potremmo tornare in gara, ma questa volta uno contro l'altro!

Tocca aspettarsi una seconda manche del duello tv fra i due artisti, forse perfino più atteso del 4 maggio?