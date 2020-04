Amici Speciali, i concorrenti svelati su Instagram con l'hashtag #DMA

Di Fabio Morasca domenica 26 aprile 2020

Tutti i concorrenti di Amici Speciali, in onda su Canale 5 a metà maggio.

Vi abbiamo già parlato di Amici Speciali, il talent show che prenderà il posto di Amici All Star, quattro puntate speciali (inizialmente, tre), con protagonisti ex partecipanti di Amici (e non solo), che dovrebbe andare in onda su Canale 5, in prima serata, verso la metà di maggio (la data del 18 maggio, svelata da Anna Pettinelli durante una diretta Instagram, è stata smentita dall'ufficio stampa di Maria De Filippi).

Nonostante il nuovo titolo, che denota l'intenzione di fare qualcosa attivamente contro l'emergenza COVID-19 (titolo completo, Amici Speciali - Con TIM Insieme per l'Italia), Amici Speciali, come Amici All Star, dovrebbe mantenere la formula della competizione, con concorrenti, cantanti e ballerini, che si sfideranno tra loro.

In queste ore, su Instagram e tramite Instagram Stories, alcuni ex concorrenti di Amici, e non solo, stanno condividendo una proprio foto o un proprio video con l'hashtag misterioso #DMA.

Gli artisti che hanno condiviso l'hashtag #DMA (per quanto riguarda il significato dell'hashtag, l'ipotesi più accreditata sui social è "Distanti Ma Amici") sono i seguenti: Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 19), Umberto Gaudino (concorrente di Amici 18), Andreas Muller (ballerino e vincitore di Amici 16), Stash (leader dei The Kolors, concorrente e vincitore di Amici 15 con la sua band e insegnante nelle ultime due edizioni di Amici), Gabriele Esposito (vincitore del circuito danza di Amici 15), Alessio La Padula (concorrente di Amici 15), Irama (vincitore di Amici 17), Giordana Angi (concorrente di Amici 18), Gaia (vincitrice di Amici 19), Random (rapper che non ha alcuna esperienza nei talent show), Alessio Gaudino (concorrente di Amici 15) e Michele Bravi (vincitore di X Factor 7).