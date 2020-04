Amici Speciali è il nuovo titolo di Amici All Star: dal 18 maggio, su Canale 5

Di Fabio Morasca sabato 25 aprile 2020

Il talent show di Maria De Filippi tornerà in onda con Amici Speciali - Con Tim Insieme per l'Italia.

Amici All Star, quattro puntate speciali con protagonisti ex partecipanti di Amici (e non solo), che avrebbe dovuto andare in onda al termine del serale classico del talent show di Maria De Filippi e che è stato rinviato a maggio a causa dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, ha cambiato titolo, diventando Amici Speciali - Con TIM Insieme per l'Italia.

Lo show, quindi, è stato ripensato con l'idea di fare attivamente qualcosa per aiutare chi sta lottando contro la pandemia di COVID-19 nel nostro paese.

Il promo, accompagnato dalle note di Strada Facendo di Claudio Baglioni, recita così:

Continuiamo a credere che il domani sia migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può. Noi di Amici, lo facciamo con la danza e con il canto.

Amici Speciali, stando anche ad alcuni spoiler rivelati da Anna Pettinelli durante una diretta Instagram, scovati dal sito Vicolo delle News, dovrebbe avere inizio il prossimo 18 maggio.

Maria De Filippi, ospite di RTL 102.5 durante il giorno di Pasqua, aveva già dichiarato che Amici All Star, così com'era stato pensato, essendo diventato inattuabile, avrebbe lasciato spazio a qualcosa di diverso:

Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo.

La formula, però, dovrebbe rimanere ugualmente quella della competizione. La presenza di Gaia, vincitrice di Amici 19, è certa.