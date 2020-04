Il Poco di Tanto: il nuovo programma di Maurizio Battista, in onda su Rai 2

Di Fabio Morasca venerdì 24 aprile 2020

Il nuovo show di Maurizio Battista andrà in onda su Rai 2 dal 14 maggio 2020.

Il Poco di Tanto sarà il nuovo programma che vedrà protagonista il comico romano, Maurizio Battista. Lo show, composto da tre puntate, andrà in onda in prima serata su Rai 2: la messa in onda della prima puntata è prevista per giovedì 14 maggio 2020.

Maurizio Battista, che torna su Rai 2 dopo lo speciale natalizio, Natale a Casa Battista, andato in onda lo scorso 16 dicembre, ha parlato del suo nuovo show a La Vita in Diretta, intervistato da Lorella Cuccarini durante la puntata andata in onda su Rai 1 il 13 aprile:

Sì, stiamo facendo, avremmo dovuto farlo prima ma abbiamo iniziato con un po' di ritardo, un programma che andrà in onda su Rai 2 da metà maggio per tre prime serate intitolato, non a caso, Il Poco di Tanto. E' il racconto di trent'anni di storia, fatto in una casa particolare, una cosa molto bella e nostalgica fatta con la Ballandi, con il cuore... Sarà commovente e divertente. Uno show che risente del periodo che stiamo vivendo? Sì, risente di questo momento, che non ci voleva, ma tornerà la luce.

Maurizio Battista, come molti sapranno, non è al debutto per quanto riguarda la conduzione di one man show televisivi (per non parlare, ovviamente, dei suoi spettacoli teatrali replicati in tv numerosissime volte). Tutte le strade portano a..., Battistology e Io sono Battista sono i titoli dei suoi one man show televisivi precedenti.

Tornando a Il Poco di Tanto, istintivamente, questo nuovo show fa tornare in mente uno show televisivo di un altro comico romano popolare, Enrico Brignano, intitolato Il Meglio d'Italia e andato in onda nel 2014 su Rai 1.

Il 14 maggio prossimo vedremo se Il Poco di Tanto sarà uno spettacolo simile o uno show completamente diverso.