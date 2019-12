Natale a casa Battista: Maurizio Battista porta a casa lo show natalizio con scioltezza

Di Fabio Morasca lunedì 16 dicembre 2019

La recensione di Natale a casa Battista.

Maurizio Battista sa tenere da solo un programma televisivo: il comico romano l'ha già dimostrato con il suo Battistology, programma in onda su Comedy Central, il canale Viacom disponibile su Sky che, piccola curiosità, questa sera, ha trasmesso proprio uno show di Maurizio Battista. Il comico 62enne, quindi, si è controprogrammato da solo, in un certo senso, non per sua scelta ovviamente...

Minuzie a parte, la prova di Rai 2 con questo Natale a casa Battista era importante per il comico perché, se su Comedy Central, appunto, vediamo spesso la versione più verace e autentica di Battista, in una diretta nazionale, ovviamente, il comico deve fare attenzione a non offrire uno spettacolo troppo "capitolino" e a proporre uno show che soddisfi un pubblico maggiormente trasversale, geograficamente parlando. E' stato Battista in prima persona a farlo notare, con una serie di battute nell'anteprima del programma.

La cosa che stupisce maggiormente di Maurizio Battista è la sua capacità di non farsi intimorire dal primo monologo, quello più difficile, quando il pubblico è freddo e l'introduzione deve funzionare per forza. Battista può contare su un nutritissimo gruppo di aficionados che ha costruito con tranquillità nel tempo ma, nello spettacolo come in altri ambiti, nulla è mai certo.

Battista, nonostante i precitati paletti, non si è lasciato frenare più di tanto, proponendo un one-man-show onesto, esibendosi con un monologo natalizio d'apertura, adattando monologhi conosciuti alle festività natalizie, trovando collegamenti "furbi" ma comunque adeguati, e proponendo altri monologhi storici del suo repertorio, non necessariamente natalizi. Il tutto è stato accompagnato da una serie di ospiti, tra i quali Valentina Persia e Uccio De Santis, che l'hanno accompagnato nella sua precedente avventura televisiva a La sai l'ultima?. Non si è rivelata particolarmente riuscita, invece, la parentesi "politica" della sua esibizione.

Maurizio Battista, però, si conferma una sicurezza per quanto riguarda la comicità pop, al contrario di tanti altri giovani che, considerando il contenuto dei loro pezzi, appaiono già vecchi e più vecchi di Battista.

La comicità di Battista non gioca sugli stereotipi ma, più che altro, sugli "archetipi": i suoi aneddoti non sono intrisi di luoghi comuni ma appaiono trasparenti e reali. Le iperboli, nel suo caso, possono risiedere nei toni ma non nei contenuti e questo è un pregio.

Battista, quindi, passa la prova dello speciale natalizio su Rai 2 con scioltezza (ciò era avvenuto anche l'anno scorso con Io sono Battista, andato in onda su Italia 1) ma sarebbe pronto per uno show tutto suo in un periodo più "impegnativo" della stagione (parlando sempre di reti ammiraglie, ovviamente)?

Quella potrebbe essere per lui una sfida interessante...

21:25 Inizio trasmissione. Nell'anteprima, vediamo Maurizio Battista salutare il pubblico: "Non vorrei far capire che stamo a Roma!". Il comico dà istruzioni al pubblico: "Punto primo: state fermi con le mani! Poi, non dovete dire "Daje" e non usate troppe vocali!".

21:35 La sigla è il classico natalizio di Mariah Carey. Maurizio Battista parte con un monologo sulle festività natalizie: "Mia madre diceva 'Che famo a Natale?" il 7 o l'8 agosto...".

21:40 Battista: "Bandiamo l'insalata russa! Sono stato in Russia e non la conoscono!". Il comico romano, poi, parla dei classichi giochi di Natale: "Arriva il classico parente che dice "E' uscito il 16?". E tu rispondi: "Oh, stiamo alla quarta partita di Mercante in Fiera!"".

21:45 Battista accenna alle differenze tra gli abitanti tra Roma Nord e Roma Sud: "A Roma Nord, puoi chiamare tua figlia con un nome di una strada consolare: Flaminia, Aurelia... Ma a Roma Sud, tua figlia come la chiami, Tuscolana?'". Poi, il comico parla di stili alimentari, restando in tema di cena di Natale.

21:50 Battista: "Non mettete i cappotti sul letto di nonna. Poi, nonna non riesce ad anda' a dormi!". Il comico, parlando di parenti: "Io avevo uno zio che non veniva mai a mani vuote: portava sempre la moglie e il figlio!". Maurizio Battista presenta la prima ospite: Valentina Persia.

21:55 Valentina Persia legge la sua personale lettera a Babbo Natale ma in realtà parla della smania delle donne di somigliare a Belen Rodriguez...

22:00 Prima della pubblicità, Maurizio Battista annuncia un ospite internazionale... E parte una canzone di Michael Bublè.

22:05 Al ritorno dalla pubblicità, Battista parla dei programmi di cucina, soffermandosi su un aneddoto legato a La prova del cuoco: "Una volta, mi hanno portato un piatto di spaghetti "rivisitati". Mi ci ha messo una forchettata! Noi veniamo dalla cucina antica: due etti e mezzo di fettuccine col ragù!".

22:10 Battista: "Facciamo una petizione: basta con l'aceto balsamico. Mi ricorda l'epidemia delle penne alla vodka!". Anche in questo caso, Battista si lamenta delle scarse quantità: "Mia nonna cucinava un pollo con 9 cosce!". Battista presenta lo chef Sergio Esposito.

22:15 Sergio Esposito porta sul palco una serie di succulenti piatti della cucina tradizionale romana. Battista chiama un ragazzo dal pubblico per assaggiarli. Si chiude con uno spettacolare piatto di polpette.

22:20 Maurizio Battista, poco dopo, condivide altri aneddoti personali, sempre legati alla cucina.

22:25 Dopo aver parlato di cucina, Maurizio Battista sfodera due classici del suo repertorio: il commento ad articoli pubblicati su riviste scientifiche e altre particolarità trovate per strada come cognomi di citofoni, cartelli e insegne.

22:30 Successivamente, Maurizio Battista parla di un prodotto per la ricrescita dei capelli che ha comprato: "Ne ho messo poco perché i capelli lunghi non mi piacciono!". Poco dopo, il comico romano parla di bruscolini, i semi di zucca. Battista ha trovato sul mercato una confezione di bruscolini già "capati": "Ma chi l'ha capati 'sti bruscolini?".

22:35 Maurizio Battista presenta il prestigiatore e illusionista Andrea Paris e gli lascia il palco per il suo numero.

22:40 Maurizio Battista, partendo dagli influencer, parla dei regali di Natale: "Un tempo si chiedevano i regali a Babbo Natale, oggi si chiedono ad Amazon!".

22:45 Battista: "Oggi, i ragazzini scrivono 7mila euro di letterina a Babbo Natale!". L'attore Giorgio Gobbi legge una poesia sul Natale di Madre Teresa di Calcutta.

22:50 Giorgio Gobbi parla della sua esperienza professionale con Bruce Willis per una famosa serie di spot.

22:55 Maurizio Battista parla anche dei soldi spesi per il Natale: "Preferisco pagare in contanti. Quando paghi con la carta, a fine mese, guardi il conto e dici "M'hanno clonato 'a carta!".

23:05 Arriva sul palco il re delle barzellette, Uccio de Santis: "Ho scritto a Babbo Natale e gli ho detto "Mandami una sorellina!" e lui mi ha risposto con un'altra lettera, dicendomi "E tu mandami tua madre!"".

23:10 Maurizio Battista parla velocemente di politica, svelando le sue personali tesi sul "reddito di residenza" e sugli immigrati.

23:20 Maurizio Battista presenta Stefania Bruno, l'artista che disegna sulla sabbia, che ha curato la sigla iniziale e che vedremo anche nella sigla di chiusura.

23:25 Prima di salutare, Battista chiede al pubblico quale bis deve fare. Il comico esegue il pezzo storico su Mozart.

23:30 Maurizio Battista regala al pubblico anche un secondo bis, parlando del ginecologo e della gravidanza di sua moglie.

23:35 Dopo l'ultimo monologo, Battista mostra al pubblico una foto di sua figlia. Il comico augura buon Natale al pubblico e chiude la serata. Fine trasmissione.

Natale a casa Battista è uno show comico che andrà in onda su Rai 2, in prima serata, questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, e che sarà condotto da Maurizio Battista.

Natale a casa Battista: la serata

Questa sera, Maurizio Battista approderà in prima serata su Rai 2 con il suo show dedicato ad "uno dei periodi più impegnativi dell'anno", il Natale, intitolato, appunto, Natale a casa Battista.

Con questo suo nuovo one-man-show natalizio, il comico romano parlerà, attraverso i suoi monologhi, delle festività natalizie e di "come siano cambiate le tradizioni, soffermandosi, in particolare, su come sia avvenuto il passaggio da un Natale di tipo analogico e più tradizionale a quello iper-moderno e digitale di adesso", stando al comunicato ufficiale.

Accanto a Battista, ci saranno una serie di ospiti: l'attrice e comica Valentina Persia, il prestigiatore e illusionista Andrea Paris, il comico e attore Uccio De Santis e il cuoco, campione di street food romanesco, Sergio Esposito.

Oltre al Natale, il comico romano condividerà anche "aneddoti, racconti e storie per mostrare uno spaccato del nostro Paese sempre più diverso e in trasformazione: dal lavoro alla tecnologia, dai rapporti umani alla famiglia fino alla cucina".

Natale a casa Battista è un programma di Maurizio Battista, scritto con Alessandra Moretti e con Mariano D'Angelo, prodotto da Ballandi per Rai 2 e con la regia firmata da Giovanni Caccamo.

