Problemi tecnici a Dritto e rovescio, Del Debbio litiga con la regia: "Sembrate rincoglioniti, chiudiamo qua"

Di Massimo Falcioni venerdì 24 aprile 2020

A Dritto e rovescio Paolo Del Debbio battibecca a più riprese con la regia: "Sembrate rincoglioniti, venite voi a fare la trasmissione"

Conduzione complicata per Paolo Del Debbio, protagonista giovedì sera di ripetuti battibecchi con la regia. Tutta colpa dei problemi di collegamento che, in tempo di emergenza legata al coronavirus, sono all’ordine del giorno.

A risentirne maggiormente è il blocco centrale con Dritto e rovescio, dedicato ai dissidi tra il nord e il sud dell’Italia.

Pronti via, il conduttore introduce Claudia Fusani, ma la giornalista non risponde all’appello. Del Debbio perde per la prima volta le staffe: “Ditemelo nel blocco successivo che non c’è, stasera mi sembrate tutti rincoglioniti. Bene”.

Si va quindi da Raffaele Auriemma e Luigi De Magistris: “Ci sono? Miracolo”. Le buone notizie però durano pochissimi istanti perché il leghista Roberto Marcato non si trova: “Come non c’è…”, sbotta Del Debbio. “E’ caduto, adesso lo richiamiamo”, comunicano dall’alto.



La stizza è evidente: “Venite giù voi dalla regia a fare la trasmissione. Con Belpietro almeno ci posso parlare?”. Durante l’intervento del direttore de La Verità Del Debbio scuote la testa e si concede uno sfogo a microfono aperto: “Mamma mia….no, non mi frega…via le lavagnette”.

I disagi tuttavia proseguono perché la Fusani ancora non appare: “Chiudiamola qui e mandiamo la pubblicità – tuona il padrone di casa – che stiamo a fare?”.

A rasserenare il clima ci pensa a sorpresa la signora Margherita, 83enne di Napoli che approfitta del palcoscenico per lanciare coloriti appelli al premier Conte. Materiale da copertina di Blob. Se solo fosse in onda.