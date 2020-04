Uomini e Donne, la prima puntata della nuova formula in diretta dalle ore 14:45

Di Fabio Morasca lunedì 20 aprile 2020

La prima puntata della nuova formula di Uomini e Donne in diretta.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 20 aprile 2020

Oggi, lunedì 20 aprile 2020, tornerà in onda Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì al venerdì, ogni pomeriggio, su Canale 5.

Per fronteggiare alle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria attualmente in corso nel nostro paese, dovuta alla pandemia di COVID-19, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova formula nella quale le protagoniste saranno Gemma Galgani, una delle dame del Trono Over, e Giovanna Abate, una delle troniste di quest'edizione del Trono Classico.

La formula del programma è stata spiegata direttamente da Maria De Filippi nel corso del promo, in rotazione su Canale 5 durante l'ultima settimana:

Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due. L'uomo con cui chatto me lo immagino alto, biondo, bello con gli occhi azzurri. Poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso di come me lo sono immaginato. Io mi innamoro di quello che mi scrive e scopre che uno che mi dice: "Guarda che ti ho preso in giro". C'è il rovescio della medaglia, è possibile che l'uomo che mi sono immaginato dietro quelle parole, è realmente come davvero me lo immaginavo. Attraverso la scrittura, ho trovato ciò che desidero. La realtà non corrisponde all'idea che ti sei fatta di lui. Le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua. La scrittura è diventata la sostanza.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, gli opinionisti del programma, interverranno via Skype.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 14:45.