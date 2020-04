Uomini e Donne dal 20 aprile 2020 su Canale 5. Gemma Galgani e Giovanna Abate corteggiate con le parole (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 14 aprile 2020

La nuova formula del dating show di Maria De Filippi ai tempi del Coronavirus

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, torna su Canale 5, a partire da lunedì 20 aprile 2020, alle 14.45. Per fronteggiare la diffusione del Coronavirus (evitando gli assembramenti in studio), la produzione del programma ha deciso di sperimentare una nuova formula con due delle protagoniste più amate del pubblico ovvero Gemma Galgani (proveniente dal parterre degli 'over') e Giovanna Abate (tronista del trono classico).

E' la stessa padrona di casa, nel promo ufficiale, a spiegare il nuovo meccanismo di corteggiamento attraverso la scrittura:

"Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre a quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due. L'uomo con cui chatto me lo immagino alto, biondo, bello con gli occhi azzurri. Poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso di come me lo sono immaginato. Io mi innamoro di quello che mi scrive e scopre che uno che mi dice: 'Guarda che ti ho preso in giro'. C'è il rovescio della medaglia, è possibile che l'uomo che mi sono immaginato dietro quelle parole, è realmente come davvero me lo immaginavo. Attraverso la scrittura, ho trovato ciò che desidero. La realtà non corrisponde all'idea che ti sei fatta di lui. Le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua. La scrittura è diventata la sostanza".

Dai quadri affissi alla parete, si intravedono i volti degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. I loro interventi saranno garantiti via Skype.

Nelle scorse settimane, sui social ufficiali del programma, è stata concessa la possibilità ai pretendenti di corteggiare le due dame con il testo.