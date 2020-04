Sky Atlantic Maratone, dal 3 al 16 aprile sul canale 111 di Sky

Di Fabio Morasca giovedì 2 aprile 2020

Il nuovo pop-up channel di Sky.

A partire dal 3 aprile, fino al prossimo 16 aprile, il canale 111 di Sky, solitamente riservato alla versione +1 di Sky Atlantic, sarà occupato da un nuovo pop-up channel chiamato Sky Atlantic Maratone.

Dal 3 al 16 aprile, andranno in onda 21 maratone, un episodio dietro l'altro, di altrettante serie già andate in onda su Sky Atlantic: dalle principali serie Sky Original, Romanzo Criminale, ZeroZeroZero, Il Miracolo di Niccolò Ammaniti, Catch-22, la serie diretta, prodotta e interpretata da George Clooney, The Young Pope e il seguito The New Pope di Paolo Sorrentino e Chernobyl, alle produzioni HBO e SHOWTIME come The Outsider, tratto dal romanzo di Stephen King, Euphoria, Big Little Lies e The Loudest Voice – Sesso e Potere con Russell Crowe.

Dal 10 al 13 aprile, il canale sarà interamente dedicato alle quattro stagioni di Gomorra, in occasione del debutto su Sky Cinema, il 13 aprile in prima serata, de L'Immortale, il film di Marco D'Amore, da considerare come il quinto capitolo della saga.

Di seguito, trovate la programmazione intera di Sky Atlantic Maratone.

Sky Atlantic Maratone: la programmazione

3 aprile

His Dark Materials (dalle ore 06 e dalle ore 16)

Big Little Lies 1-2 (dalle ore 23:15)

4 aprile

A Discovery of Witches (dalle ore 16:25)

Euphoria (dalle ore 23)

5 aprile

La verità sul caso Harry Quebert (dalle ore 15)

Pic-Nic at Hanging Rock (dalle ore 23)

6 aprile

The Outsider (dalle ore 13)

The Night of (dalle ore 23:15)

7 aprile

Chernobyl (dalle ore 12)

Catch-22 (dalle ore 23:15)

8 aprile

Romanzo Criminale (dalle ore 11)

9 aprile

Romanzo Criminale 2 (dalle ore 13)

10 aprile

Gomorra (dalle ore 12:15)

11 aprile

Gomorra 2 (dalle ore 12:15)

12 aprile

Gomorra 3 (dalle ore 12:45)

13 aprile

Gomorra 4 (dalle ore 10:45)

ZeroZeroZero (dalle ore 21:15)

14 aprile

Yellowstone (dalle ore 14)

The Loudest Voice (dalle ore 23:15)

15 aprile

The Young Pope (dalle ore 13)

Il Miracolo (dalle ore 23:15)

16 aprile

The New Pope (dalle ore 14)

Patrick Melrose (dalle ore 23:15)