Due anni senza Fabrizio Frizzi: il ricordo di TvBlog (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 26 marzo 2020

26 marzo 2018 - 26 marzo 2020.

Quando il 26 marzo 2018 abbiamo dovuto riportare la notizia che mai avremmo voluto dare, in fondo non ci credevamo. Neanche noi che ogni giorno vi raccontiamo la tv potevamo credere che Fabrizio Frizzi se ne fosse andato. Ricordarlo due anni dopo è come un flashback, è come tornare esattamente a quel giorno del 2018 provando le stesse identiche sensazioni di quelle ore: un misto di incredulità e profonda tristezza, unito allo choc di un risveglio amaro, alla commozione. Due anni dopo si sprofonda indietro a quel giorno, un giorno che difficilmente si rimuove dalla memoria.

Quel giorno Fabrizio lo abbiamo chiamato con la qualità che più gli si è addetta: uomo perbene. Perché sì, Fabrizio lo è stato, lo sappiamo. Non vorremmo essere ripetitivi, tanto meno retorici ma con questo piccolo ricordo che vogliamo rivolgergli anche quest'anno, TvBlog omaggia non solo il professionista ma anche la persona Fabrizio Frizzi.

C'è chi lo ha guardato con gli stessi occhi con il quale si rapporta l'amico di casa, c'è chi lo ha visto addirittura più vicino ad un parente. Tratti caratteriali intersecati ad una professionalità che una nazione intera (e non solo la sua azienda) gli ha riconosciuto. E non l'ha scoperto a ridosso della sua scomparsa, no, lo hanno dimostrato gli anni di carriera trascorsi nella sua seconda casa: la televisione.

Dal 1980 con l'esordio a soli 20 anni nella trasmissione per la TV dei ragazzi Il barattolo passando per Scommettiamo che, Telethon, Per tutta la vita, I fatti vostri, Miss Italia e tante altre conduzioni fino alla sua ultima fatica, L'eredità. Il pubblico, suo amico, ha guardato la sua crescita, il suo diventare Artista con la A maiuscola. Lo ha sempre sostenuto e premiato, senza mai mancargli d'affetto.

Probabilmente in questi giorni complicati il suo sorriso avrebbe allietato i pomeriggi nelle case degli Italiani, avrebbe portato l'evasione giusta rimuovendo qualche pensiero negativo di troppo sostituendolo ad una calorosa risata in più.

Intanto in queste ore chi ha lavorato con lui, chi lo ha conosciuto davanti e dietro le quinte, non si esime dal ricordarlo con affetto.



Due anni senza Fabrizio Frizzi: il ricordo degli amici e colleghi

Tra i primi Gabriele Cirilli: "Due anni senza di te. Sei sempre nel cuore e nei pensieri e lì non te ne andrai mai. Ciao Fabrizio!"

Antonella Clerici: "Chissa' che cosa avresti detto del coronavirus, di citta' vuote, di medici e infermieri eroi,di un mondo sconvolto. 2 anni senza te,senza la tua risata che rieccheggia di stella in stella"

Carlo Conti posta su Instagram una foto con Frizzi: "Sono già passati 2 anni, oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi 'abbraccioni'"

Caterina Balivo: "Fabrizio, sono passati già due anni dal giorno in cui sei andato via e qui stentiamo ancora a crederci. Mai come in questo momento il tuo sorriso contagioso e il tuo garbo sarebbero stati di conforto, per tutti noi. Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto"

Rita dalla Chiesa sul suo account twitter reposta gli utenti che rivolgono un pensiero al conduttore.

Il direttore d'orchestra Leonardo de Amicis: "Sempre in allegria ! Ciao caro Fabrizio".

Due anni senza Fabrizio Frizzi: le 4 candele

Citavamo il fatto che in questi giorni complicati - dovuti all'emergenza sanitaria in corso - la speranza è un sentimento molto più forte e comune a tutti. Fabrizio in conclusione di una puntata di Piazza Grande della stagione 2003/2004 raccontò una storia - diventata poi virale grazie ad un Blob speciale - che sviscera l'emozione in tutta la sua chiarezza: si intitola Le quattro candele.

In una stanza quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima diceva "Io sono la pace ma gli uomini non riescono a mantenermi. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi". E a poco a poco la candela si lasciò spegnere.