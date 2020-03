Grande Fratello Vip 4, Aristide Malnati è il secondo finalista (Video)

Di Fabio Morasca giovedì 26 marzo 2020

L'egittologo è il secondo finalista della quarta edizione del GF Vip 4.

Aristide Malnati è il secondo finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, oramai giunto alle battute finali di quest'edizione, ovviamente, sconvolta dall'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese (il 1° aprile, andrà in onda la semifinale mentre la finale andrà in onda il prossimo 8 aprile).

L'egittologo, ex concorrente dell'Isola dei Famosi e amico di infanzia di Alfonso Signorini, quindi, si va ad aggiungere a Sossio Aruta, il calciatore ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, decretato primo finalista di quest'edizione durante la puntata andata in onda la scorsa settimana.

Nella puntata di questa sera, per la cronaca, la quarta edizione del GF Vip ha perso una grande protagonista, per quanto ha riguardato, ovviamente, le dinamiche interne di quest'edizione, ossia Fernanda Lessa che avrebbe meritato, sicuramente, di arrivare fino alla fine.

Durante la puntata di questa sera, i concorrenti, tranne Sossio, sono stati chiamati nella stanza Super Led per fare delle nomination palesi. Il più votato è stato Antonio Zequila. Dal successivo meccanismo a catena, sono usciti fuori anche i nomi di Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Aristide Malnati, tutti finiti al televoto immediato. Il più votato avrebbe conquistato un posto in finale mentre la meno votata sarebbe stata la seconda eliminata di questa diciottesima puntata.

Come già anticipato, Aristide Malnati è il secondo finalista di quest'edizione mentre Sara Soldati è stata eliminata dal gioco.

I due finalisti hanno avuto un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda i nuovi nominati di questa settimana che sono i seguenti: Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila che, ovviamente, l'ha presa malissimo...

