L'Eredità oggi non va in onda: su Rai1 Conte alle 18 alla Camera. E Rainews?

Di Marcello Filograsso mercoledì 25 marzo 2020

Il game show condotto da Flavio Insinna oggi non va in onda per fare posto all'informativa alla Camera dei Deputati del premier. In realtà dal 23 marzo Rai1 trasmette repliche del programma.

A causa dell'emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà oggi pomeriggio alle 18 alla Camera dei Deputati per un'informativa. La dichiarazione sarà trasmessa su Rai1 alle ore 18, pertanto non andrà in onda a seguire L'Eredità.

In realtà il Covid-19 ha ridisegnato profondamente i palinsesti televisivi: anche il game show condotto da Flavio Insinna è rientrato in questa rivisitazione delle guide tv, trasmettendo repliche di questa edizione a partire da lunedì 23 marzo. E da due settimane le professoresse del quiz avevano deciso di non partecipare più alle registrazioni.

Con una clip sui social, Insinna aveva dichiarato:



“Da questa sera andiamo in onda con delle repliche. Siamo a casa, possiamo cercare di farvi compagnia con delle repliche ma soprattutto questa per noi è l’occasione per mandare un abbraccio a tutte le persone che stanno soffrendo, sicuramente è poco, sicuramente è niente ma è un abbraccio fatto di affetto sincero. Grazie a tutte le persone che continuano a lavorare per noi, e a tutte le persone che sono in prima linea negli ospedali, grazie ancora una volta con tutto il cuore. Noi possiamo aiutarvi come? Stando a casa. Da questa sera la parola della ‘ghigliottina’ comunque vada la puntata sarà sempre ‘casa’. Stiamo a casa. Grazie buona serata vi vogliamo bene”.

Il pubblico de L'Eredità ha continuato a seguire il programma in replica, anche se comprensibilmente non con la stessa partecipazione riservate alle puntate inedite: ieri il game show ha registrato 4.379.000 telespettatori con uno share del 16,51%, lasciando campo libero ad Avanti Un Altro! di Paolo Bonolis, che ieri è schizzato a 6.055.000, 21,96%, nonostante fosse in onda anch'esso in replica tra le proteste del conduttore.

Tornando al cambio di programmazione, c'è tuttavia da rimanere perplessi: che senso ha trasmettere un'informativa dell'ormai onnipresente Presidente del Consiglio su Rai1 quando c'è a disposizione un canale all news come Rainews, per giunta in uno slot tradizionalmente presidiato dai game show? Evidentemente l'entourage della comunicazione del premier avrà subito le critiche di chi ieri su Twitter lamentava l'interruzione della conferenza stampa di Conte di ieri su Rai1 (le domande dei giornalisti erano state "trasferite") proprio su Rainews.