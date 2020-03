Amici 19, Amici All Star rinviato a maggio

Di Fabio Morasca mercoledì 18 marzo 2020

L'indiscrezione è stata pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Il serale della diciannovesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, sta proseguendo, nonostante l'emergenza sanitaria in corso e tutte le difficoltà che ne stanno derivando, dall'assenza di pubblico fino alle coreografie con il famoso "metro di sicurezza". Nonostante ciò, venerdì scorso, Amici e Maria De Filippi hanno portato a casa uno dei serali più imprevedibili delle ultime edizioni "grazie" soprattutto alle tante discussioni che hanno animato la puntata.

Come già sappiamo, il serale di quest'edizione di Amici è diviso in due: il serale classico, con la sfida tra gli allievi di quest'anno, cantanti e ballerini, e Amici All Star, tre puntate che vedranno protagonisti ex partecipanti di Amici (e non solo), come Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e i ballerini Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.

Il serale classico sta per giungere al termine: dopo il quarto serale, che andrà in onda venerdì 20 marzo, andranno in onda la semifinale e la finale. Già questo venerdì, Amici potrebbe eleggere il vincitore del circuito della danza.

Amici, quindi, sta "resistendo" all'emergenza Coronavirus ma potrebbe prendersi una pausa in vista delle tre puntate di Amici All Star che, quindi, potrebbero essere rinviate.

La notizia è stata pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni. Stando all'indiscrezione, le puntate dovrebbero andare in onda a maggio e gli appuntamenti previsti non sarebbero più tre ma quattro:

Il 3 aprile scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. Dal 2 maggio, per quattro serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati da talent, ballerini e cantanti.

La speranza, ovviamente, è quella di poter contare soprattutto sul ritorno del pubblico in studio, opzione molto improbabile per quanto riguarda il mese di aprile.