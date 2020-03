Uomini e donne, Maria De Filippi contro Armando: "Stai rompendo le scatole, basta!" (VIDEO)

Furia di Maria De Filippi contro Armando del trono over di Uomini e donne. È accaduto nel corso della puntata di venerdì 6 marzo 2020. La conduttrice è intervenuta ritenendo che il cavaliere stesse fregandosene di Veronica, che al centro dello studio stava piangendo dopo essere stata accusata di avere una relazione con un altro uomo fuori dalla trasmissione televisiva.

Armando, smettila, stai rompendo le scatole! Te lo dico proprio con chiarezza. Basta. C'è una ragazza al centro che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno, non sta neanche con te. Basta. Ok? (...) Come fai con una donna con cui sei stato a fregartene, quando è lì che piange, insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua, quando sai che è una mamma. Tu te ne freghi e ci cammini sopra. Dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te. Armando, sei un uomo! (...) Lei è l'ennesima donna che piange per te! Non se ne può più.