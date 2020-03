GF Vip 2020, marito Adriana Volpe scrive a TvBlog: "Zequila farnetica, gossip inesistente su Denver"

Adriana Volpe continua ad essere tra le principali protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Due le vicende che la riguardano in questi giorni. La prima coinvolge Antonio Zequila, che in più occasioni ha fatto intendere di aver avuto un passato passionale con la showgirl (che da subito ha negato tutto), la seconda tira in ballo Andrea Denver, con il quale l'ex conduttrice di I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia è entrata in particolare sintonia nella Casa.

Il marito di Adriana Volpe (che in queste ore si è detta arrabbiata con gli autori del reality), Roberto Parli ha scritto a TvBlog per fare chiarezza dopo la lettera di cui la moglie ha preso visione nella puntata di lunedì scorso.

Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana. Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente. Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla. Ringraziandovi per lo spazio datomi sulla vostra autorevole testata spero di aver chiarito una volta per tutte la mia posizione.