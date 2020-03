Felicissima Sera: Maria De Filippi nella prima puntata

Di Mr. Odo mercoledì 4 marzo 2020

Le prime informazioni certe sul nuovo programma di Pio e Amedeo.

Nel palinsesto sempre più fluido di Canale 5, composto da film tappabuchi, GF Vip in versione 'cavalletta ubiqua', nel senso che saltella da un giorno all'altro talvolta sdoppiandosi, Amici anticipato di mese e cambiato di giorno, oltre che dalle uniche certezze C'è posta per te e Live Non è la d'Urso, sta per essere aggiunta una nuova tessera "che completa il ventaglio di proposte della rete" (cit.), Felicissima Sera, il nuovo show di Pio e Amedeo.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, non preoccupatevi, è comprensibile, dato che il programma era stato presentato ai Palinsesti Mediaset della scorsa estate come un varietà pensato per arricchire l'offerta di Italia 1 (che, invece, è sempre più Iene-dipendente e povera di contenuti esclusivi) dal nome Low Cost.

E così, col passare dei mesi, il programma cambia canale, cambia nome e finalmente vede la luce: stando alle ultime variazioni di palinsesto Felicissima sera esordirà mercoledì 25 marzo 2020.

Cosa si sa del nuovo show di Pio e Amedeo? Praticamente nulla. Lo scorso anno si ipotizzava potesse essere il naturale seguito del factual d'intrattenimento Emigratis. Ora nemmeno di questo v'è certezza.

In un programma di cui non si sa praticamente nulla - se non il chiaro riferimento a 'O Zappatore di Mario Merola, caposaldo della sceneggiata napoletana - c'è una certezza: Maria De Filippi sarà ospite della prima puntata.

La conduttrice di punta di Mediaset ha accettato la proposta che le hanno fatto Pio e Amedeo durante l'ultima puntata di C'è posta per te, quando il duo comico è intervenuto per aiutare Gabriele, fratello di Amedeo, a chiedere alla fidanzata Giorgia di sposarlo.

Ricapitolando: citazione a Mario Merola nel titolo (e forse nel programma), Pio e Amedeo protagonisti, Maria De Filippi ospite. Vi bastano queste informazioni per annullare tutti gli impegni e sintonizzarvi su Canale 5 il 25 marzo alle 21.10... ehm 21.45?