C'è posta per te: la proposta di matrimonio di Gabriele Grieco alla fidanzata Giorgia (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 29 febbraio 2020

Belen Rodriguez e Stefano De Martino testimoni di nozze di Gabriele Grieco il fratello di Amedeo: la proposta ufficiale a C'è posta per te

La settima puntata di 'C'è posta per te' si è aperta con l'ospitata di Pio d'Antini e Amedeo Grieco. Il duo comico, prossimamente, in prima serata, su Canale 5, con lo spettacolo 'Felicissima sera', ha consegnato la posta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Come accaduto un anno fa con Mario Balotelli, Pio e Amedeo hanno deciso, ancora una volta, di 'scroccare' dalla famosa coppia, alcuni preziosi regali per l'imminente matrimonio del fratello Gabriele. Dopo una lunga trattativa, i due amici riescono ad accaparrarsi una cucina di oltre 8 mila euro, 100 bomboniere d'argento (a forma di elefante) ed un anello di fidanzamento per la proposta ufficiale.

La fidanzata Giorgia, tenuta all'oscuro di tutto, riceve una vera e propria dichiarazione d'amore:

Gabriele (in ginocchio): "Sei bellissima. Sei arrivata tu che mi tagli la frutta, mi abbottoni le scarpe ed il giubbotto. A me è sempre mancato qualcosa. Da quando ci sei tu non mi accorgo più di nulla. Ecco cosa mi mancava... mi mancavi tu. Ti chiedo ufficialmente la mano. Giorgia mi vuoi sposare?!"

La risposta, con tanto di bacio, è sì. Auguri agli sposi!

