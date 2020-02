Analisi Auditel della serata di venerdì 28 febbraio 2020

Di Hit sabato 29 febbraio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share o poco più. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 7%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 25% di share con Soliti ignoti, mentre segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia di qualche punto sotto. Abbiamo poi la curva di Otto e mezzo che tocca il 7% e si piazza terza.

Prime time con la curva di Rai1 che si porta al comando sulla linea del 20% di share con la Corrida seguita dalla curva dello spettacolo di varietà Amici 2020, quest'ultimo che tocca il 20% durante il secondo nero di Rai1, mentre accusa un calo dalle 22 proprio quando parte la gara. Poi la Corrida sfonda il muro del 20% in seconda serata, per poi chiudere al 16% dopo il terzo nero spacca share. In questi frangenti la curva di Amici sale oltre il 25% di share.

Seconda serata con appunto i picchi del finale di Amici che però cala sul finale al 25% dopo aver sfiorato il 30% prima. In sovrapposizione vince di un soffio Corrida con il 18,7 vs il 18,6% di Amici (quindi un sostanziale pareggio). Va detto però che in sovrapposizione Corrida ha avuto tre interruzioni pubblicitarie contro le due di Amici (in particolare come detto l'ultima della Corrida ha penalizzato il dato dello show di Carlo Conti).

I neri

Elaborazioni su dati AUDITEL™