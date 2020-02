Che tempo che fa, Maria De Filippi ospite nella prossima puntata

Di Fabio Morasca sabato 29 febbraio 2020

Maria De Filippi ospite di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che tempo che fa.

Maria De Filippi sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 2 domenica prossima, 1° marzo 2020.

L'annuncio ufficiale della presenza della conduttrice è stato condiviso sui canali ufficiali social del programma di Fabio Fazio durante la prima puntata della fase serale di Amici 19 alla quale ha presenziato, in collegamento, anche Luciana Littizzetto.

Maria De Filippi e la Littizzetto, quindi, si ritroveranno anche domenica, stavolta, però, anche in presenza di Fazio.

Maria De Filippi tornerà a Che tempo che fa dopo l'intervista concessa a Fabio Fazio, andata in onda l'8 aprile 2018. La De Filippi, a sorpresa, sempre nel 2018, apparve anche durante un'intervista di Fazio a Maurizio Costanzo, in collegamento dalla loro abitazione.

In quell'occasione, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo parlarono della loro vita di coppia e ironizzarono molto sulla dieta seguita dal conduttore e giornalista romano. La De Filippi improvvisò anche una gag, conducendo le telecamere di Che tempo che fa fino al frigorifero per mostrare le vaschette di gelato di cui Costanzo va ghiotto ma che non può mangiare a causa dei dettami rigidi della sua nutrizionista.

Tra Maria De Filippi e Fabio Fazio, il rapporto di amicizia "televisiva", ormai, è consolidato. La conduttrice di Amici, Uomini e Donne e C'è posta per te, infatti, è stata ospite a Che tempo che fa anche nel 2013 e nel 2015. La De Filippi intervenne telefonicamente anche nel 2017, nella puntata che andò in onda prima del Festival di Sanremo 2017 che presentò insieme a Carlo Conti.

Impossibile dimenticare, inoltre, che c'è anche Luciana Littizzetto a fare da "collante": oltre alla sua partecipazione ad Amici 19, la comica torinese è stata spesso ospite in tante edizioni di C'è posta per te.