Serie A, Juventus-Inter non sarà trasmessa in chiaro su Tv8

Di Massimo Galanto giovedì 27 febbraio 2020

La Lega Calcio dice no: Sky detiene i soli diritti a pagamento della partita di Serie A

Sembra allontanarsi l'ipotesi della trasmissione in diretta in chiaro di Juve-Inter, la partita di Serie A in programma domenica sera. Negli scorsi giorni, Sky aveva dato la disponibilità per mandare in onda su Tv8 la gara che si sarebbe dovuta giocare all'Allianz Stadium di Torino a porte chiuse per l'allerta coronavirus.

Nelle ultime ore, tuttavia, è trapelato che la Lega Calcio sarebbe orientata a dire di no, in quanto Sky ha comprato i diritti di trasmissione solo in forma criptata delle gare di campionato. Nel contratto non sarebbero previste possibilità di deroghe.

Peraltro, al momento, non è da escludere che la sfida tra i bianconeri di Sarri e i nerazzurri di Conte si giochi regolarmente a porte aperte, in coerenza con la richiesta da parte della Regione Lombardia di mitigazione delle misure per la nuova ordinanza. In quella firmata il 23 febbraio dal ministero della Salute e dal presidente della Regione le misure urgenti per il coronavirus scadono sabato 29 febbraio, il giorno prima del big match di Torino.