Juventus-Inter in diretta gratis in chiaro su Tv8?

Di Massimo Galanto martedì 25 febbraio 2020

Il big match di Serie A si giocherà domenica prossima a Torino a porte chiuse per il coronavirus

Juventus-Inter, in programma domenica prossima, 1 marzo 2020, per la 26esima giornata di Serie A, potrebbe essere trasmessa in chiaro su Tv8. È quanto filtra da Sky (che detiene i diritti televisivi della partita che si giocherà a porte chiuse per l'allerta coronavirus e che controlla il canale posizionato al numero 8 del digitale terrestre). Si tratterebbe di una decisione mirata a consentire a tutti i tifosi di assistere al match, tra i più attesi, visto che coinvolge le due squadre che, insieme alla Lazio, si contendono lo scudetto.

Sky, sempre in base a quanto si apprende in via non ufficiale, si sarebbe detta disponibile a trasmettere gratuitamente non soltanto l’incontro, ma anche il dibattito pre e post partita con ospiti e interviste.

Il sì definitivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore dalla Lega Calcio di Serie A, cui spetta l'ultima parola. Dal punto di vista televisivo, è evidente che la eventuale trasmissione in chiaro di Juve-Inter andrebbe a danneggiare gli ascolti delle reti generaliste (dalla fiction di Rai1 a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai2, fino a Live - Non è la d'Urso su Canale 5), mentre garantirebbe ascolti enormi per Tv8. Il calcio di inizio è previsto alle ore 20.45.