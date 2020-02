Don Matteo 12, la sesta puntata: i The Jackal per la nuova carriera di... Cecchini

Di Paolino giovedì 27 febbraio 2020

Le anticipazioni della sesta puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni del parroco di Spoleto alle prese con i misteri della città ed i problemi degli amici che lo circondano

Altri ospiti d'eccezione sono pronti ad arrivare a Spoleto ed a creare scompiglio nel mondo di Don Matteo 12. Nella sesta puntata, in onda questa sera, 27 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno, accanto a Terence Hill, Nino Frassica ed al resto del cast vedremo infatti i The Jackal, nei panni di loro stessi.

Don Matteo 12, la sesta puntata

Nella sesta puntata, "Non commettere adulterio", don Matteo (Hill) ed i Carabinieri devono affrontare un nuovo caso, che questa volta vede tra i sospettati il nuovo capo procuratore Sara Santonastasi (Serena Iansiti), alle prese con un uomo uscito dal suo passato e che ci farà conoscere qualcosa di più sulla donna.

Sergio (Dario Aita), intanto, dopo aver detto ad Anna (Maria Chiara Giannetta) di essere pronto a fare il padre, incontra finalmente Ines (Aurora Menenti): tra i due le cose non partono subito bene, ma proprio grazie all'aiuto del Capitano, sempre più vicino a Sergio, sembra che padre e figlia possano finalmente stare insieme.

Cecchini (Frassica), infine, ci rimane male per una mancata promozione e si offende di fronte al comportamento dei colleghi, fino a diventare inconsapevolmente protagonista di un video che fa il giro del web. Per questo, a Spoleto, arrivano i The Jackal, che gli propongono di girare un video con loro. Da qui, il Maresciallo matura l'idea di dimettersi dall'Arma e diventare un influencer.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.