Netflix lancia la Top Ten quotidiana per scoprire ogni giorno i film e le serie tv più viste in ogni paese

Di Riccardo Cristilli martedì 25 febbraio 2020

Qual è il programma o il film più visto su Netflix ogni giorno? Per rispondere arriva la Top Ten quotidiana

Dopo gli esperimenti nel Regno Unito e in Messico la Top Ten di Netlfix è arrivata nel resto del mondo, anche in Italia. Oltre ai consigli e alle scelte dell'algoritmo da oggi l'utente potrà conoscere anche tutto quello che va per la maggiore nel proprio paese così da non essere escluso dalle discussioni social o dal vivo di ogni giorno. Accanto ai titoli in evidenza o suddivisi nelle varie categorie presenti si può notare un'etichetta "Top 10" che serve a indicare che quel titolo è nella Top Ten del giorno nel nostro paese.

La funzione è suddivisa tra Tv e Film, quindi cliccando sulla voce in alto che permette di vedere tutte le serie tv e gli show o tutti i film suddivisi naturalmente per sottogruppi a seconda della visione di ciascuno e sulla base dell'esperienza di visione. Scorrendo la pagina si arriva alla voce "La Top 10 delle serie tv (o dei film) in Italia oggi".

La piattaforma è così passata da non voler divulgare i propri dati a mostrarne sempre di più. Un tempo, infatti, Netflix era molto riservata sui dati di visione dei propri prodotti, poi pian piano è passata a usarli come mezzo di marketing per costruire il proprio mito di "piattaforma che tutti guardano" con cifre esagerate basate su un sistema di visualizzazione sui "2 minuti" come spiegato nei mesi scorsi. La visione di una serie o di un film è così uniforme e indipendente dalla durata complessiva del prodotto in questione. Un sistema che serve a monitorare l'interesse verso un prodotto.

Anche questo sistema a Top Ten è pensato per mostrare la rilevanza di un determinato prodotto in un paese specifico, con la lista che sarà aggiornata ogni giorno. Cameron Johnson, responsabile dell'innovazione di prodotto, ha spiegato che nel Regno Unito e in Messico dove è partita la sperimentazione della Top Ten gli utente l'hanno trovata "molto utile [...] serve a trovare facilmente quello che suscita attenzione sia mentre cerchi per genere che per la tua lista personale o mentre cerchi un titolo specifico".

Johnson ha anche spiegato come "quando guardi un grande film o show lo condividi con i tuoi amici e familiari, ne parli al lavoro. Noi speriamo che questa Top 10 aiuti ad aumentare questi momenti di condivisione".

Di seguito vediamo quali sono le Top 10 di Serie Tv e Cinema di oggi, giusto per avere una prima idea



La Top Ten del giorno in Italia per le Serie Tv



Narcos Messico

Locke & Key

Sex Education

Better Call Sul

L'accademia dei cuccioli

L'amore è cieco - reality con episodi settimanali

La Casa di Carta

SKAM Italia

The Stranger

Lucifer



La Top Ten del giorno in Italia per il Cinema