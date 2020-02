Lite Sgarbi-d'Urso, Stella Manente: "Non conosco Berlusconi, non mi ha raccomandato"

Di Massimo Galanto lunedì 24 febbraio 2020

La versione della Pupa, involontaria protagonista della rissa verbale tra Vittorio Sgarbi e Barbara d'Urso a Live

"Non conosco Silvio Berlusconi e dubito fortemente che lui sappia chi sia io, o che mai abbia fatto alcuna raccomandazione per me. In tutta sincerità non credo nemmeno che il termine 'raccomandazione' debba avere necessariamente un'accezione negativa. Si può anche raccomandare un buon libro senza che questo significhi commettere un qualche atto di potere o di favoritismo". Lo ha detto all'agenzia AdnKronos Stella Manente, concorrente de La Pupa e il Secchione, involontaria protagonista in tv del duro scontro tra Barbara D'Urso e Vittorio Sgarbi, consumatosi ieri sera a Live - Non è la d'Urso su Canale 5.

Secondo il critico d'arte - stasera ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 per parlare di coronavirus - la ragazza è una "raccomandata di Silvio Berlusconi". La Manente ha precisato:

Nel caso specifico però posso dire con certezza che non ci sia stata alcuna raccomandazione, tant'è che in un primo momento ho anche fatto ironia su quella frase, credevo fosse un modo di scherzare.

A proposito dello scontro verbale tra Sgarbi e la d'Urso: