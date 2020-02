Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti informati del Coronavirus

Di Alberto Graziola lunedì 24 febbraio 2020

Alfonso Signorini ha spiegato di aver voluto raccontare ai concorrenti del Grande Fratello Vip dell'emergenza Coronavirus.

Prudenza sempre, panico mai" le parole del conduttore nel parlare del tema delicato. E poi è andato in onda il video del suo ingresso nella casa, registrato qualche ora.

"E' doveroso che voi sappiate. In Cina viene trovato il Coronavirus per cui noi esseri umani non abbiamo anticorpi e non esiste un vaccino. Il virus si diffonde in 28 Paesi del mondo. Le vostre famiglie stanno bene, vi salutano e vi dicono di stare tranquilli"

Insieme al conduttore, nella casa è entrato un infettivologo di Roma che ha cercato di rassicurare i concorrenti.

"L'80, 90% delle persone sviluppa una bronchite, solo una piccola parte la polmonite. Noi ne abbiamo un numero maggiore anche perché stiamo testando un numero maggiore di persone"

"Qualsiasi aggiornamento di sostanza ve lo diremo, sarete informati" promette Signorini, al termine dell'intervento in casa.

"Avete mostrato grande maturità ed equilibrio nell'aver fatto domande pertinenti e nell'essere coinvolti in questo" si complimenta il conduttore dallo studio, in diretta, a inizio puntata.