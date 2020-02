Il Commissario Montalbano su Rai1 il 9 e 16 marzo 2020, conferenza stampa in diretta

Di Massimo Galanto mercoledì 19 febbraio 2020

La presentazione dei due nuovi episodi della serie con Luca Zingaretti, in onda il 9 e 16 marzo 2020.

Sta per iniziare in viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi di Il commissario Montalbano, in onda su Rai1 lunedì 9 e 16 marzo alle ore 21.25. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale.

Salvo amato, Livia mia è tratto dai racconti “Salvo amato… Livia mia” e “Il vecchio ladro” di Andrea Camilleri, La rete di protezione, invece, è tratto dal romanzo “La rete di protezione”, sempre a firma di Andrea Camilleri, scomparso a luglio scorso.

Presente l'attore protagonista Luca Zingaretti, che è anche regista, insieme ad Alberto Sironi, dei due episodi. Il Commissario Montalbano è una produzione Palomar, con la partecipazione di Rai Fiction.