Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia in lacrime dopo una lite in casa: "Voi mi state usando per fare ascolto!"

Di Alberto Graziola lunedì 17 febbraio 2020

Antonella Elia piange al Grande Fratello Vip: lite in casa e sfogo della showgirl

"Sacrificate una persona per fare ascolto, voi mi state usando per fare ascolto! Non zittite questi qua che mi trattate così, non è giusto, Alfonso! Perché credere quello che hanno detto quei due, non ho mai detto a Fernanda "Ti spezzo in due!"

Dopo un inizio di puntata decisamente intenso e incentrato sul caso "Antonella Elia/Patrick", la concorrente è scoppiata in lacrime, accusando tutto quanto avvenuto fino ad ora, in diretta, nella puntata del Grande Fratello Vip 2020.

Ma cosa è successo, prima?

La discussione tra Antonella Elia e Patrick è nata per un banale argomento: lavare i piatti. "E' cambiato tutto, anarchia" si è lamentato il concorrente, proponendo una suddivisione dei propri piatti da pulire. Da lì è nata una discussione con la Elia. La lite è continuata con la Elia che ha accusato Patrick di averle dato uno spintone durante la discussione: "E' un'attrice" la risposta di lui. "La persona perfida che fa finta di non essere...".

Machiavellica, calcolatrice, falsa i commenti e gli aggettivi dati da Patrick nei confronti di Antonella.

"Questo è convinto che il suo ruolo sia fare il clown e sia la sua missione nel mondo" si lamenta lei, in confessionale.

In diretta, questa sera, Signorini commenta le immagini: "Questo spintone che ti ha ribaltato di un metro è esagerato..." sottolinea il conduttore. Lei nega mentre Patrick inizia a definirla "Crotalo".

Per la Elia lui fa il personaggio per piacere al pubblico. Lui, invece, ribatte definendola "giocatrice molto furba".

Antonella critica l'avvicinamento tra Adriana Volpe e Patrick e discute con Licia che le ricorda di aver definito "oca giuliva" la Volpa proprio mentre lei passava, come per farsi sentire.

Nel vedere la clip in cui la Elia piange abbracciata a Licia, Patrick, in diretta, ride di gusto. Poi la stessa Antonella punge con i commenti Patrick, definendolo grasso mentre lo osserva nuovate in piscina.

La Volpe è intervenuta, evidenziando come Licia l'abbia vista passare mentre riferiva le critiche della Elia alla conduttrice.

Di nuovo, poi, si riaccendono gli animi tra Patrick e la Elia con il concorrente che ride e continua a definire "Crotalo" Antonella.

"Mandate i confessionali che fa Adriana su Clizia!" sfida la Elia, rivolgendosi a Signorini.

Di fronte agli applausi del pubblico in studio, la Elia rimane basita, incredula del sostegno verso Patrick. E, in lacrime, dice di aver sbagliato a fare questa esperienza.

Fernanda Lessa, in diretta, accusa la Elia di averle detto "Ti spezzo in due" durante la pubblicità, frase negata, come avete letto in apertura post, dalla stessa Antonella.