Sara e Marti 3, Aurora Moroni e Chiara del Francia: "Ai più giovani raccomandiamo di sognare in grande"

Di Claudia Cabrini lunedì 17 febbraio 2020

Aurora Moroni e Chiara del Francia, rispettivamente Sara e Marti nella fortunata serie tv di Disney Channel, si raccontano a TvBlog

Dopo mesi di trepidante attesa, il fatidico momento è arrivato. A partire da questa sera, su Disney Channel, potremo finalmente scoprire quali nuovi avventure Sara e Marti abbiano in serbo per noi. Di chi stiamo parlando? Di niente meno che delle protagoniste indiscusse dell'omonima serie tv arrivata ormai alla sua terza edizione, Sara e Marti 3 #LaNostraStoria - produzione Disney che racconta della vita di due sorelle trasferitesi dalla metropoli di Londra a Bevagna, paesino in provincia di Perugia.

Abbiamo incontrato le protagoniste Sara (interpretata dall'attrice Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia) per scoprirne di più. Ecco cosa le due giovani ci hanno raccontato.

Cosa si prova a sapere di essere arrivati ad una terza stagione?



Sara: "Io personalmente ne sono entusiasta. La seconda stagione di Sara e Marti si concludeva con molti punti di domanda, e anche per questo mi sentivo in dovere di dare delle risposte a chi ci segue da casa. Quando mi hanno comunicato che la terza stagione si sarebbe fatta, ho esultato di gioia" Marti: "Anche io, come Sara, ero molto curiosa di sapere come il tutto si sarebbe evoluto. Inoltre Bevagna è ormai per noi come una seconda casa. Là ci conoscono tutti, ci trattano come figlie. Anche per questo sono molto felice che la seconda stagione abbia avuto un seguito confermato"

Sara: "I nostri personaggi sono stati creati praticamente dopo che siamo state selezionate, e anche per questo ci assomigliano moltissimo. Io, ad esempio, mi immedesimo in tutto in Sara anche se, probabilmente, una differenza grande tra noi è segnata dall'età. Determinate scelte se fossi stata in lei non le avrei prese. Essendo io più grande, avrei vissuto determinate situazioni in modo diverso. In questa terza stagione, però, anche Sara è maturata molto, e ora io e lei siamo davvero simili in tutto. Sara è anche molto forte, non è facile da gestire come figlia ma il suo amore per la sorella è smisurato. Da questo punto di vista mi sento un po' come lei, che tra l'altro è molto sportiva e mi rappresenta appieno anche in questo" Marti: "Io non assomiglio moltissimo a Marti, però mi accomuna sicuramente a lei la grande passione per la musica. Come lei, molto spesso mi ritrovo ad essere empatica con le persone, cerco sempre di essere una buona amica e di prendere decisioni importanti, come Marti che a soli 14 anni ha deciso di lasciare il suo ragazzo alla sua migliore amica perché ha compreso che fossero seriamente innamorati".