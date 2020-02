Teresanna Pugliese new entry al Grande fratello vip 4 (Anteprima Blogo)

Di Hit domenica 16 febbraio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata del reality show di Canale 5

L'appuntamento è fissato per domani sera, attorno alle ore 21:40, dopo la consueta puntata di Striscia la notizia, con una nuova puntata, esattamente la dodicesima del Grande fratello vip 4, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Tante succose novità nell'emissione di domani sera di questo fortunato reality show, prima fra tutte l'ingresso nella casa di Cinecittà di tre nuove aspiranti concorrenti. Tre donne infatti varcheranno la magica porta rossa della casa più spiata dello stivale e tutte e tre cercheranno di guadagnarsi un "posto al sole" per restarci il più a lungo possibile.

Tre donne dunque di cui una siamo in grado di darvi nome e cognome, si tratta dell'ex tronista di Uomini e donne Teresanna Pugliese. L'ex corteggiatrice di Francesco Monte nel programma di varietà del pomeriggio feriale di Canale 5 sarà fra le tre aspiranti concorrenti di domani sera. Sarà interessante capire come reagiranno i vip presenti nella casa fin dalla prima puntata di questo programma a questa novità escogitata dal Grande fratello.

Nel corso della puntata di domani sera si scoprirà chi avrà vinto il televoto fra Fabio Testi e Serena Enardu, inoltre doppia sorpresa per Paolo Ciavarro, arrivano in studio mamma e papà, ovvero Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Appuntamento dunque per tutto questo e -come si dice in questi casi- molto altro, domani sera subito dopo Striscia la notizia con la nuova puntata del Grande fratello vip 4, con Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo.