Milan-Juventus stasera in diretta su Rai1 la semifinale di andata di Coppa Italia

Di Massimo Galanto giovedì 13 febbraio 2020

La programmazione televisiva della partita di stasera, giovedì 13 febbraio 2020

Questa sera, giovedì 13 febbraio 2020, Rai1 trasmetterà in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Calcio di inizio alle ore 20.45. La telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con interviste ed interventi da bordocampo di Andrea Riscassi ed Aurelio Capaldi. In studio, nella trasmissione curata da Fabrizio Failla, con Franco Lauro ci saranno Marco Civoli, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri, per l'analisi della partita anche dal punto di vista arbitrale.

Se i rossoneri allenati da Stefano Pioli tornano in campo dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa, i bianconeri di Maurizio Sarri (al centro di una polemica a distanza con Poste italiane) sono reduci anch'essi da un brusco stop esterno contro il Verona.

In entrambi i casi sembrano a rischio le posizioni degli allenatori, con i nomi di Allegri e Guardiola tornati a riempire nelle scorse ore i siti e i giornali specializzati.

Da segnalare che ieri si è giocata - sempre a San Siro - l'altra semifinale di andata di Coppa Italia, ossia Inter-Napoli. La vittoria, a sorpresa, degli azzurri di Gennaro Gattuso ha fatto il pieno di ascolti, essendo stata vista da ben 6.859.000 telespettatori, per uno share del 26.37%.

Le gare di ritorno sono in programma a inizio marzo, sempre con diretta sui canali Rai, azienda che detiene in esclusiva i diritti televisivi.