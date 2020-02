Il Cacciatore 2: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12

Di Fabio Morasca giovedì 13 febbraio 2020

La conferenza stampa di presentazione della seconda stagione de Il Cacciatore in diretta.

Oggi, giovedì 13 febbraio 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione de Il Cacciatore, serie di Rai 2, diretta da Davide Marengo, con Francesco Montanari.

Il Cacciatore 2: la serie

A partire da mercoledì 19 febbraio 2020, in prima serata, andrà in onda su Rai 2, la seconda stagione de Il Cacciatore, la serie ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella (a cui è ispirato il personaggio di Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari), membro del pool antimafia di Palermo dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio. La serie è tratta dal suo romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi.

Anche in queste nuove puntate, continuerà il racconto della lotta alla mafia da entrambi i lati del fronte di guerra: i magistrati e i mafiosi.

La prima stagione ha ottenuto un importante riconoscimento all'estero, vincendo nella categoria Best Performer a CanneSéries.

Il Cacciatore 2 è una serie con Francesco Montanari, Francesco Foti, Marco Rossetti, Miriam Dalmazio,

Roberto Citran, Francesca Inaudi, Edoardo Pesce, Alessio Praticò e Gaetano Bruno, diretta da Davide Marengo.

Il Cacciatore è una coproduzione Cross Productions - Beta Film, in collaborazione con Rai Fiction.

Il Cacciatore 2: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione de Il Cacciatore, a partire dalle ore 12.

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, il cast e il regista della serie.