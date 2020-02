La pupa e il secchione, Carlotta Cocina e De Benedetti squalificati (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

La lite di una coppia degenera e la misura diventa insindacabile. Si crea un precedente nella storia del reality show di Italia 1.

Il colpo di scena era stato preannunciato e, puntuale, è arrivato alla quinta puntata de La pupa e il secchione e viceversa: la coppia formata da Carlotta Cocina e dal suo secchione Giovanni De Benedetti è squalificata dal gioco.

Motivo della grave misura è una litigata che vede protagonisti i due, già in tensione da giorni per motivi di gelosia: "E' capitato che tu non hai voluto dormire con me e sei stato libero di non farlo - rimprovera Carlotta al secchione - io però sono libera di non voler dormire con te. Io dormo nel letto, tu dormi dove vuoi".

Il battibecco continua ma il fattaccio accade quando i due si ritrovano in stanza. De Benedetti, contrariamente a quanto richiesto dalla pupa è sul letto e non altrove, ciò la spinge a vendicarsi versandogli dell'acqua in faccia da una borraccia. De Benedetti con tutta calma si asciuga i capelli, per poi rifilare la controreplica a Carlotta rubandole il suo cuscino. Il gesto non piace alla ragazza che chiede immediatamente indietro il suo cuscino, il secchione non si arrende e non ha nessuna intenzione di dargliela vinta: "Dormo sul tuo cuscino".

Lei cerca in tutti i modi di riprenderlo, lo afferra ma De Benedetti le stringe il polso incastrandola, Carlotta si lamenta a lungo fino a che riesce a liberarsi. La rabbia però prende il sopravvento e, non contenta, riempe nuovamente la borraccia per sferrargli il colpo di grazia: un gavettone ben più consistente del primo getto: "Devi dormire per terra, come i cani. Guarda ho il polso rosso! Sei una testa di c***o. La prossima volta che mi fai male chiamo qualcuno". (QUI IL VIDEO DELLA LITE INTEGRALE)

Il secchione a quel punto si arrende e se ne va dalla stanza, scegliendo obbligatoriamente una sistemazione alla benemeglio.

In seguito alla vicenda, la decisione della produzione è quanto meno insindacabile:



Quanto accaduto stanotte tra il secchione De Benedetti e la pupa Carlotta è per noi inaccettabile. Carlotta ha avuto un atteggiamento fortemente irrispettoso e gravemente offensivo verso De Benedetti. De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando - come avrebbe dovuto - ogni contatto fisico. Questi comportamenti sono lesivi del regolamento e dell'esperimento di convivenza che (per quanto vi riguarda) è fallito. Il programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento e il vostro comportamento non può essere giustificato o tollerato. Quindi: Carlotta e De Benedetti siete squalificati.

Di conseguenza, l'agronoma secchiona Maestri e il pupo Marco, eliminati la scorsa settimana, ritornano in gioco. E' la prima volta che nella storia de La pupa e il secchione avviene un evento simile.