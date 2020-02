CSI torna con una serie evento per celebrare i vent'anni dal suo esordio?

Di Riccardo Cristilli lunedì 10 febbraio 2020

CBS pensa a una serie evento per i 20 anni di CSI

Era il 6 ottobre del 2000 quando su CBS gli spettatori americani iniziavano il loro viaggio nel mondo della scienza forense, delle analisi del DNA, degli insetti per scoprire un assassino. Era il 6 ottobre del 2000 quando iniziava CSI (in Italia abbiamo dovuto aspettare un anno, CSI ha debuttato su Italia 1 il 13 settembre 2001).

Sono passati vent'anni, nel frattempo la tv è profondamente cambiate, le cable e lo streaming hanno preso il sopravvento, la frammentazione ha impedito la concentrazione di folle di spettatori su una singola serie tv. Nonostante tutto questo dagli Stati Uniti arriva una notizia sorprendente ma che farà felici i fan: la CBS sta pensando di far tornare la serie.

Tranquilli non c'è alcun reboot o remake in vista, anche perchè ormai il mondo di CSI si è sparso un po' in tutte le serie tv di genere crime-procedurale. CBS starebbe lavorando a un vero e proprio ritorno, una serie evento con il cast originale della serie. Si proprio quello delle origini, Grissom (William Petersen) compreso.

L'indiscrezione è stata lanciata dal sempre informato e attendibile sito americano deadline e più che un rumor sembra uno di quegli articoli fatti uscire con la complicità della produzione per tastare il terreno e creare un po' di pressione sui vari attori che devono firmare i diversi accordi. Infatti non c'è ancora nulla di certo ma solo delle voci che si rincorrono e tanto condizionale da usare.

L'idea sarebbe quella di realizzare una serie evento per i vent'anni di CSI, creando una nuova stagione scritta da Jason Tracey, prodotta da CBS Tv Studios e Jerry Bruckheimer Tv e ambientata a Las Vegas, la casa del primo CSI. La serie è infatti andata in onda per 15 stagioni, dando vita a due spinoff uno ambientato a New York e uno a Miami, oltre alla breve CSI: Cyber.

William Petersen, che ha guidato la serie per 9 stagioni, così come Jorja Fox e gli altri membri del cast originale, sarebbero stati contattati per tastarne la disponibilità ma ancora non sarebbero state formulate offerte ufficiali. Secondo quanto riporta deadline non ci sarebbero ancora accordi sottoscritti e il progetto è ancora nelle sue prime fasi e si realizzerà soltanto nel caso in cui si rischia a restare in un perimetro di costi non eccessivo.

Nel caso il progetto andasse in porto si inserirebbe sulla scia dei vari tentativi delle reti generaliste americane di guardare al passato per riportare il "vecchio" pubblico come già fatto con 24, Prison Beak, X-Files, Will and Grace e Heroes.

Vi piacerebbe una serie evento di CSI?