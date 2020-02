I retroscena di Blogo: Junior Cally cambia il testo nel duetto di "Vado al massimo" ?

Di Hit giovedì 6 febbraio 2020

Il contestato rapper cambierà il testo del pezzo di Vasco Rossi

Stasera (e stanotte visti i chiari di luna) andrà in scena la terza serata del settantesimo Festival di Sanremo con i duetti dei concorrenti in gara impegnati in altrettane cover di pezzi storici della rassegna ligure.

Siamo qui a parlarvi di nuovo di Junior Cally, già protagonista di travolgenti polemiche nelle scorse settimane, che stando a quanto apprendiamo nel corso delle prove sostenute dal giovane rapper nei giorni scorsi all'Ariston, avrebbe cambiato alcune parole del testo di "Vado al massimo", la canzone portata a Sanremo da Vasco Rossi che stasera canterà insieme a i Viito.

In particolare Cally avrebbe sostenuto le ragioni del movimento delle "Sardine" nella versione "rieditata" di Vado al massimo, attraverso alcune parole a favore di quel movimento. Quella che canterà stasera sarà dunque la versione originale del pezzo di Vasco Rossi, o quella che conterrà alcune frasi a favore del movimento delle sardine ? Lo scopriremo solo durante la diretta su Rete 1 di stasera della terza serata di Sanremo 2020.