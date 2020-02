Sanremo 2020, Fiorello canta e 'fa lo show' (anche con Djokovic) nella seconda serata

Di Giorgia Iovane mercoledì 5 febbraio 2020

Fiorello si scioglie nella seconda puntata ed è sempre più Fiorello Show.

Dopo una prima puntata correttamente giocata in sottrazione, con pochi interventi e tutti a supporto dell'amico di Amadeus - che si affida a lui con fiducia - giocando di fatto anche il ruolo di autore in campo, Fiorello fa più Fiorello nella seconda serata di Sanremo 2020. E i tempi sfuggono al controllo.

Dopo un inizio da collezione, con un travestimento da Maria De Filippi che non ha precedenti nella sua carriera, Fiorello si regala la prima di una lunga serie di esibizioni musicali.

In primis presenta un inedito, La classica canzone di Sanremo (quasi a provare l'emozione di tornare in gara come di fatto dice gli piacerebbe fare) per il quale chiede e ottiene l'ormai celeberrimo Lumino d'Oro.

La serata continua e duetta con tutti gli ospiti o quasi, della serata, dai Ricchi e Poveri con Che Sarà a Zucchero con Consapevole Libidine (per gli amici...). E poi si gioca con Amadeus: la coppia d'attacco funziona.



Fiorello duetta con Novak Djokovic su Ramazzotti

Tra gli ospiti spunta dalla platea a sorpresa (anche della scaletta) l'amico e campione di tennis Novak Djolovic, numero 1 del mondo e fresco di vittoria all'Australian Open. Con lui si rinfresca un momento di spettacolo già proposto nel Fiorello Show e a Viva RaiPlay!, tra racchette e palle di tennis, prima di cantare Terra Promessa di Eros Ramazzotti, che piace tanto a Nolvak. E Amadeus fatica a riprendere il filo della gara.