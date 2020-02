Sanremo 2020, classifica Big prima serata

Di Giorgia Iovane mercoledì 5 febbraio 2020

Sanremo 2020, tutte le classifiche del Festival 70.

Ogni serata di Sanremo 2020 ha la sua classifica. Nelle prime due, quelle di martedì 4 e mercoledì 5, in campo c'è soltanto la Giuria Demoscopica (300 persone) che vota per le 24 canzoni dei Big in gara.

Vediamo quindi la classifica della prima serata, con i voti assegnati alle prime 12 canzoni in gara.





Le Vibrazioni, Dov'è (Fischi dalla sala stampa)

Elodie, Andromeda

Diodato, Fai Rumore

Irene Grandi, Finalmente Io (stampa non proprio d'accordo)

Marco Masini, Il confronto

Alberto Urso, Il sole a est

Raphael Gualazzi, Carioca

Anastasio, Rosso di Rabbia (Noooo dalla sala stampa)

Achille Lauro, Me ne frego (Nooo dalla sala stampa)

Rita Pavone, Niente (Nooo dalla sala stampa)

Riki, Lo sappiamo entrambi

Bugo e Morgan, Sincero



E' solo un primo 'assaggio': domani in gara le altre 12 canzoni dei big, quindi Giovedì spazio alla serata Sanremo 70, votata dai maestri d'orchestra, quindi da venerdì cambia ancora la composizione della giuria. E' tutto aperto.