L'Altro Festival: diretta su TvBlog dalle 0.50

Di Marcello Filograsso martedì 4 febbraio 2020

Nicola Savino e Myss Keta commentano a caldo e con tanti ospiti la prima serata del Festival della Canzone Italiana.

Subito dopo la prima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, sarà la volta del Dopofestival, che rispetto alle precedenti edizioni (ad eccezione di quello affidato a Saverio Raimondo e Sabrina Nobile su Rai.it) sarà solo su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai: al Palafiori Nicola Savino e la cantante Myss Keta presentano L'Altro Festival. TvBlog seguirà l'esordio in liveblogging.

Insieme al comico Valerio Lundini di Battute?, lo storico del Festival e dell'Eurovision Song Contest Eddy Anselmi e ai gemelli di Guidonia, visti nello show Viva Raiplay di Fiorello, verranno commentate a caldo le performance dei 12 Big in gara questa sera, la conduzione di Amadeus, la prima apparizione di Tiziano Ferro, l'ospitata di Al Bano e Romina. Non mancheranno sicuramente i giornalisti che in questi giorni popolano la sala stampa.





L'Altro Festival: dove seguirlo

va in onda esclusivamente su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai intorno alle 0.50 (dipende dall'orario di chiusura del Festival di Sanremo). Il programma sarà disponibile sul sito anche dopo la messa in onda.





L'Altro Festival: Second Screen

Ad occuparsi dei social per L'Altro Festival sarà Myss Keta. Si potrà commentare il programma con hashtag #altrofestival con i canali di Raiplay:



