Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Gessica Notaro ci sarà, Gigi D'Alessio in arrivo?

Di Massimo Galanto lunedì 3 febbraio 2020

Potrebbe allungarsi (ancora!) la lista degli ospiti del Festival di Sanremo di Amadeus. Ecco le ultime voci

Oggi prende ufficialmente il via la grande macchina del Festival di Sanremo 2020, in diretta su Rai1 a partire da domani sera, martedì 4 febbraio. E con la prima conferenza stampa - LIVE SU BLOGO di Amadeus (con Fiorello e Tiziano Ferro?) iniziano a circolare indiscrezioni su nuovi ospiti dell'ultima ora.

Secondo quanto risulta a Blogo, infatti nelle prossime ore potrebbe arrivare nella cittadina ligure Gigi D'Alessio. Per il cantautore napoletano si tratterebbe del ritorno a Sanremo dopo la partecipazione (con eliminazione e conseguenti polemiche) nel 2017 con La prima stella. Circola voce che D'Alessio, in promozione per il suo ultimo disco Noi due, potrebbe esibirsi sul palco del teatro Ariston con Nino D'Angelo, con il quale di recente ha fatto coppia in alcuni concerti-evento.

A Blogo risulta, inoltre, che la presenza di Gessica Notaro, la showgirl sfigurata dall'ex fidanzato con l'acido nel 2017, dovrebbe essere prevista per la puntata inaugurale del Festival (quindi, come detto, domani sera). Il nome della Notaro circola da mesi e per qualche settimana sembrava potesse essere una delle dieci donne scelte da Amadeus per alternarsi alla conduzione con lui.