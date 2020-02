Stefano Coletta canta "Sarà quel che sarà" con Fiorello ( Video)

Di Hit domenica 2 febbraio 2020

Il direttore di Rai1 entra nel clima del Festival e canta con Fiorello

Forse contagiati dalla nostra rubrica "Era Sanremo" che nella sua quarta puntata ha parlato del Festival di Sanremo del 1983, Fiorello e Stefano Coletta, neo direttore di Rai1 si sono esibiti in un duetto intonando proprio la canzone vincitrice di quell'edizione del Festival condotta da Andrea Giordana.

Il pezzo in questione è "Sarà quel che sarà" cantato all'epoca da Tiziana Rivale. Divertente il duetto canoro che ne è scaturito e che vede per altro Coletta molto intonato e anche molto "preso" in questa esibizione. Il tutto è stato registrato dallo stesso Fiorello durante una colazione che il direttore di Rai1 e capo dell'intrattenimento prime time della televisione pubblica ha avuto con lo showman siciliano nei giorni scorsi.

Il filmato è stato mostrato durante un collegamento in diretta da Sanremo condotto da Vincenzo Mollica avvenuto nell'edizione delle ore 13:30 del Tg1 di domenica 2 febbraio 2020. Nel corso di questo collegamento Coletta ha voluto ringraziare tutte le maestranze Rai che stanno lavorando alacremente in questi giorni per confezionare al meglio un Sanremo che quest'anno avrà anche il valore aggiunto dell'anniversario dei suoi 70 anni.

Coletta ha anche voluto coniare un claim per questa edizione di Sanremo: "Il presente attraverso il passato" che pare calzare proprio benissimo anche con la nostra operazione di "Era Sanremo". In apertura di questo post la performance canora di Fiorello e Coletta in "Sarà quel che sarà".